video suggerito

Amici24, Lorella Cuccarini si lamenta dopo aver ballato: “A 60 anni comincio a scricchiolare” Il primo guanto di sfida dei professori nella puntata di Amici di sabato 22 marzo ha visto scontrarsi Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Anna Pettinelli. Tema della sfida è stato “icone femminili”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il guanto di sfida tra le prof nel serale di Amici è un momento di puro intrattenimento. Nella puntata in onda sabato 22 marzo, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Anna Pettinelli si sono cimentate in diverse esibizioni a tema: Icone Femminili. A trionfare con la sua performance nei panni di JLo è stata Cuccarini.

Lorella Cuccarini nei panni di JLo ad Amici24

La prima a esibirsi è stata Lorella Cuccarini nei panni di JLo. Al termine della performance, la ballerina si lamenta: "Ballare a freddo a 20 anni è un conto, a 60 comincio a scricchiolare". Amadeus si complimenta: "Balli come se ne avessi trenta di meno". Poi Emanuel Lo: "Lorella, ti schiero in ogni puntata". È poi il turno di Alessandra Celentano che interpreta Marylin Monroe. Maria De Filippi la rimprovera: "Amadus, hai visto Lorella ballare, di Celentano hai visto solo qualche posa. Vergogna Alessandra, sei una cialtrona". La risposta della maestra non si fa attendere: "Ho i piedi operati, la spalla con la calcificazione e la schiena distrutta". Anna Pettinelli si finge Lady Gaga, o meglio, "Lady Petty". "Ho sentito la Celentano lamentarsi per i suoi dolori. Voglio solo dire io ho compiuto 68 anni" dice al termine della sua esibizione.

Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli: chi ha vinto il guanto di sfida

Quando le tre "icone femminili" concludono il loro spettacolo è il momento per i giudici di scegliere la vincitrice. "È difficile, sono state tutte bravissime. Una carica di erotismo la Pettinelli" scherza Amadeus, che decide di dare il suo punto a Lorella Cuccarini. "Voglio farmi del male, voglio essere masochista. Io voto Pettinelli, sei stata coraggiosa" rivela Cristiano Malgioglio. Infine, tocca ad Elena D'Amario. La ballerina, dopo averla definita "dea", vota Cuccarini. È lei a vincere il guanto di sfida.