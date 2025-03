video suggerito

Lorella Cuccarini: “A Domenica In mi spaccai il mento, un chirurgo presente nel pubblico me lo ricucì” Lorella Cuccarini ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa ha parlato dei suoi 40 anni di carriera che festeggia quest’anno. Dalle cadute al lavoro al primo incontro con Raffaella Carrà quando era ragazzina: “A quasi 60 anni, i tempi di recupero sono un po’ diversi rispetto a quelli dei 20, ma cerco di difendermi”, le parole. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

598 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lorella Cuccarini è stata ospite di Che tempo che fa questa sera, domenica 23 marzo. La showgirl e insegnante di ballo ad Amici di Maria de Filippi festeggia quest'anno 40 anni di carriera. L'ha ripercorsa con Fabio Fazio ricordando alcuni aneddoti: dalle cadute al primo incontro con Raffaella Carrà, "A quasi 60 anni, i tempi di recupero sono un po' diversi rispetto a quelli dei 20, ma cerco di difendermi", le parole.

L'intervista di Lorella Cuccarini a CTCF

Lorella Cuccarini con Fabio Fazio ha ripercorso la sua carriera: quest'anno festeggia, infatti, 40 anni in tv. "A quasi 60 anni, i tempi di recupero sono un po' diversi rispetto a quelli dei 20. Li compio ad agosto 60, ma cerco di difendermi" ha scherzato facendo riferimento alle performance ad Amici. "Sono anche madre, utilizzo un po' tutti gli ingredienti che conosco per i giovani" ha commentato citando i suoi allievi nel talent show. "Maria de Filippi ha sempre ragione, ho tanta stima per lei. Le voglio bene, la stimo come donna e come professionista. Lavora su tanti progetti diversi, c'è per tutti, sempre. Riesce a guardarti negli occhi e capire se c'è qualcosa che non va", ha aggiunto.

Gli infortuni al lavoro: "Caddi durante un balletto, non ricordo più nulla"

Sui 40 anni di carriera ha ricordato un aneddoto risalente a quando conduceva Domenica In: "Non dimentico niente, ricordo ogni tassello. Una volta, durante una pausa pubblicitaria, caddi e mi feci male al mento. Volevano portarmi al pronto soccorso, ma il programma non era finito. Chiesi se c'era un medico, nel pubblico c'era un chirurgo che sul tavolo della sartoria mi ricucì il mento. Riuscii a fare l'ultima parte di Domenica In", le parole. Durante un'esibizione, poi, cadde durante una presa: "Presi la botta e dimenticai tutto. Non ricordo l'ultimo tratto del balletto. Ma io mi sono fatta male tante volte, per mia fortuna però non ho mai avuto traumi seri". Con Fabio Fazio ha poi ricordato la prima volta che incontrò Raffaella Carrà: era piccola e per lei incontrarla fu una vera emozione. "Quando incontrai la Carrà, mi venne un attacco di orticaria. L'emozione era troppo forte, lei era un mito per me. Tornata a casa mi riempii di bolle, fu una cosa bella", le parole.