Luciana Littizzetto e la perdita di peso: "Dimagrita a causa della pancreatite, 3 chili in meno" Luciana Littizzetto scherza con Fabio Fazio e Lorella Cuccarini a Che Tempo Che Fa sulla perdita di peso dovuta ai problemi di salute avuti di recente. Per un mese è stata lontana dal video a causa di una pancreatite.

A cura di Andrea Parrella

Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa solo di recente, dopo un periodo di pausa di alcune settimane dovuto a problemi di salute che l'hanno costretta a stare lontana dal piccolo schermo. Un tema emerso nel giorno del suo ritorno in trasmissione, che continua ad essere un tema, visto quanto accaduto nel corso della puntata del 23 marzo, quando Littizzetto ha parlato delle sue condizioni fisiche sottolineando la perdita di peso.

La battuta di Luciana Littizzetto con Lorella Cuccarini

La comica ha incontrato Lorella Cuccarini che le ha fatto i complimenti per la splendida forma fisica e lei ha risposto ironicamente che è grazie alla pancreatite. Dopo una lunga intervista a Lorella Cuccarini sui suoi 40 anni di carriera, Fabio Fazio ha infatti accolto, come ogni domenica, Luciana Littizzetto. Il conduttore, che non perde mai occasione per stuzzicare la sua storica compagna di viaggio, ha colto la palla al balzo per prenderla in giro con la conduttrice e prof di canto di Amici: "Hai visto come si è dimagrita?". Cuccarini in effetti si è complimentata: "Sta alla grande! Il risvolto positivo", con Littizzetto che ironicamente mimava, nel frattempo, una posa da modella per mostrare la sua forma smagliante: "Pancreatite! 3 chili in meno".

Littizzetto e i problemi di salute, la pancreatite che l'ha costretta a stare lontana dalla Tv

Luciana Littizzetto è stata costretta a un periodo di lontananza dal piccolo schermo che è coinciso con i problemi di salute delle scorse settimane. Era il 9 febbraio quando la comica chiamava in diretta Fabio Fazio e Che tempo che fa per raccontare il motivo della sua assenza: "Non mi è successo niente di che, non sono caduta, ma mi mancava una permanenza, una vacanza in ospedale". Il ritorno in trasmissione è arrivato un mese dopo esatto, precisamente nella puntata di domenica 9 marzo, quando Littizzetto ha fatto la sua ricomparsa scherzando con Fabio Fazio e l'ospite di quella puntata, Sabrina Ferilli.