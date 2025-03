video suggerito

Luciana Littizzetto torna a Che tempo che fa, Sabrina Ferilli: "Ma sei in grandissima forma" Luciana Littizzetto torna a Che Tempo Che Fa dopo la pancreatite che l'ha colpita a inizio febbraio e per la quale è stata assente un mese. Dopo il suo ingresso trionfale in studio, anche un siparietto divertente con Sabrina Ferilli in collegamento.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la pancreatite acuta che l'ha colpita e per la quale è stata urgentemente ricoverata in ospedale, Luciana Littizzetto torna a Che Tempo Che Fa, da Fabio Fazio, che la accoglie dopo un mese dalla sua assenza. La comica e attrice torinese fa il suo ingresso in pompa magna, accolta dal conduttore che chiede a Filippa Lagerback di annunciare il suo arrivo in studio.

Il ritorno di Luciana Littizzetto

"Questa sera è tornata, la aspettavamo tutti. È tornata, evviva Luciana" dice Fabio Fazio per annunciare l'entrata trionfale di Luciana Littizzetto accompagnata dal jingle che ripete "evviva, evviva" quasi a voler ironizzare sul fatto che l'attrice piemontese fosse tornata a casa sana e salva dopo la lunga assenza dal programma. Arrivata al centro dello studio, la comica appoggia la consueta letterina e saluta animatamente il pubblico, ad accoglierla anche alcuni ragazzi con in mano una rosa, tanto che la battuta è sorta spontanea: "Ma che bei fiorai" dice Littizzetto prendendo le rose che le vengono porte una ad una e aggiunge: "Sono contenta, me li porto poi a casa".

Lo scambio di battute con Sabrina Ferilli

Intanto, in collegamento c'è ancora Sabrina Ferilli, con cui Fabio Fazio aveva conversato fino a qualche minuto prima dell'ingresso di Littizzetto, per presentare il nuovo film di Gabriele Mainetti, La città proibita, di cui è protagonista. L'attrice romana, con cui la comica piemontese condivide anche il palcoscenico di Tu si que Vales, le dice: "Ma sei in grandissima forma" e Lucianina risponde: "Ho perso tre chili, già ne avevo pochi prima, ora sono una libellula obesa", scatenando l'ilarità del pubblico. Insieme, poi, ricordano il momento in cui, quando ancora Littizzetto non aveva comunicato cosa avesse, Sabrina Ferilli pensando si trattasse di un'intossicazione o un'indigestione, le scrisse: "Ma cosa te sei magnata?". Un momento esilarante che, però, racconta anche l'affetto che unisce le due attrici.