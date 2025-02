video suggerito

Filippa Lagerback fa le veci di Luciana Littizzetto a CTCF, la gag con la gomma da masticare: “La sorellanza” Filippa Lagerback ha fatto le veci di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa nella puntata di stasera. L’attrice e comica è ancora assente in studio a causa del problema di salute che l’ha colpita a inizio febbraio: ad attaccare la gomma da masticare sul tavolo di Fazio ci ha pensato la sua collega. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luciana Littizzetto è costretta al riposo a casa dopo il ricovero in ospedale per la pancreatite acuta che l'ha colpita e per questo motivo è ancora assente in studio a Che tempo che fa nella puntata di stasera, domenica 23 febbraio 2025, sul NOVE. L'attrice e comica, volto storico del programma, si è collegata con lo studio e ha chiesto a Filippa Lagerback di fare le sue veci per la gag della gomma da masticare, diventata per lei un "gesto scaramantico".

La richiesta di Luciana Littizzetto a Filippa Lagerback in diretta a CTCF

Quando Luciana Littizzetto si è collegata con lo studio di Che tempo che fa, ha chiesto a Filippa lagerback di fare le sue veci: "Per fortuna ho Filippa che fa le veci mie, ora verrà a fare il gesto scaramantico. Prego Fili" ha dichiarato mentre la collega raggiungeva il tavolo di Fabio Fazio. Una volta sedutasi sopra, ha attaccato la gomma da masticare che aveva in bocca sul tavolo, un gesto che è solito fare la Littizzetto. "Che schifo, anche tu??" ha chiesto Fabio Fazio. "La sorellanza è importante" ha commentato la Lagerback tra gli applausi del pubblico.

Come sta Luciana Littizzetto ancora assente a Che tempo che fa

Luciana Littizzetto una settimana fa è tornata a casa dopo il ricovero in ospedale per una pancreatite acuta che l'ha colpita a inizio febbraio. Nella scorsa puntata di CTCF raccontò di star meglio: "Quando mi hanno dato la morfina, è come se fosse passato il mago Zurlì a dirti che va tutto bene. Sei lì che ti contorci nel letto per il dolore e subito sei sull’unicorno con Arisa nell’arcobaleno". Costretta al riposo a casa, non ha potuto partecipare alla nuova puntata del programma di Fabio Fazio in onda stasera, domenica 23 febbraio. Si è collegata in video con lo studio, come già fatto in precedenza, con un monologo sulla sanità pubblica.