Giancarlo Magalli avrebbe "raccomandato" Fabio Fazio a Raffaella Carrà: "Non mi ha mai ringraziato" Giancarlo Magalli, nel programma La volta buona, ha raccontato che è stato lui a permettere a Fabio Fazio di lavorare nel programma Pronto, Raffaella. All'epoca il conduttore aveva 19 anni e faceva l'imitatore.

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata de La volta buona trasmessa martedì 25 marzo, Caterina Balivo ha celebrato grandi artiste come Mina e Raffaella Carrà. Parlando di quest'ultima, ha svelato un aneddoto. Giancarlo Magalli avrebbe "raccomandato un giovanissimo ragazzo di Savona" alla stella televisiva. Parlava di Fabio Fazio. Secondo quanto sostiene Magalli, il conduttore di Che tempo che fa non lo avrebbe mai ringraziato.

Fabio Fazio ha lavorato con Raffaella Carrà grazie a Giancarlo Magalli

Caterina Balivo, nel corso della puntata de La volta buona trasmessa martedì 25 marzo, si è rivolta a Giancarlo Magalli dicendo: "Tu hai raccomandato un giovanissimo ragazzo di Savona. Raffaella diceva: ‘Ma lo devo prendere proprio io?'. Sapete chi è?". Giancarlo Magalli, allora, ha confidato che si trattava di Fabio Fazio. Quindi ha spiegato meglio le circostanze in cui l'ha conosciuto:

Fazio è venuto fuori da un mega provino che fece la Rai negli anni '80, cercando nuovi talenti. Bruno Voglino fece il provino. Provinò migliaia di aspiranti conduttori. Vinsero in tre. Erano Alessandro Cecchi Paone che venne messo a fare il giornalista. Poi due personaggi curiosi, Piero Chiambretti e Fabio Fazio che faceva l'imitatore. Voglino mi disse: "Dividiamoceli, Cecchi Paone fa il giornalista, Chiambretti me lo prendo io e Fazio te lo prendi tu". E io: "Ma che ce faccio? Che gli faccio fare". Mi disse di metterlo nel cast di Pronto Raffaella.

Raffaella Carrà sarebbe stata diffidente con Fabio Fazio

Inizialmente sembra che Raffaella Carrà non fosse convinta di Fabio Fazio: "Lei era sospettosa, mi disse: ‘Ma chi è questo? Mi stai dando una fregatura?'". Caterina Balivo ha rimarcato che il conduttore di Che tempo che fa ha ringraziato Raffaella Carrà. Pronta la replica di Magalli: "Ha ringraziato lei, me no". La conduttrice de La volta buona ha ribadito che è stato merito di Magalli se Fazio ha partecipato al programma Pronto, Raffaella. Magalli, dimostrando di non serbare alcun rancore, ha replicato: "Ed è stato anche molto bravo". Poi, ha aggiunto: "A Che tempo che fa mi ha invitato una volta e mai più. Se mi ha ringraziato? Non ho memoria di ciò".