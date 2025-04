video suggerito

L’emozionante ritorno di Alessandra Amoroso ad Amici: lei col pancione, l’abbraccio con Maria De Filippi Una foto immediatamente diventata virale visto il suo significato: l’abbraccio di Alessandra Amoroso col pancione a Maria De Filippi. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

La puntata di Amici di sabato 5 aprile non sarà come tutte le altre. Perché tornerà Alessandra Amoroso e lo farà per la prima volta da mamma in attesa. La foto, anticipata dalla produzione del programma, dell'abbraccio con Maria De Filippi è particolarmente significativa. Per chi segue da sempre questo programma, per i fan di Maria e per quelli di Alessandra Amoroso, è un momento unico e certamente imperdibile.

L'abbraccio simbolo tra Maria De Filippi e Alessandra Amoroso futura mamma

Alessandra Amoroso viene abbracciata da Maria De Filippi, la quale bacia sulla fronte quella che è stata una delle migliori allieve della storia del suo programma. È ovviamente una foto diventata immediatamente virale per la sua tenerezza e il suo grande significato. Secondo quanto fornito dalle anticipazioni, Maria De Filippi le avrebbe anche baciato il pancione mentre Alessandra Amoroso l'avrebbe ringraziata per tutto quello che ha fatto per lei.

La prima volta mamma per Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso diventerà mamma per la prima volta a settembre: "Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!". Con queste parole lo aveva annunciato sui social network e con una foto in silhouette bianco e nero, con la figura del suo compagno, Valerio Pastone, a baciarle il pancino. La coppia è insieme dal 2021. Secondo le indiscrezioni, la bimba si chiamerà Penelope. Questo si evincerebbe proprio dal suo post: "Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia". Penny sarebbe il diminutivo di Penelope.

Gli ospiti del 5 aprile di Amici

Stando a quanto si legge su Superguidatv, non ci sarà solo Alessandra Amoroso come ospite speciale di puntata. Tra gli ospiti della serata anche il duo comico PanPers che hanno lanciato un guanto di sfida alla maestra Celentano prima di collegarsi in video con Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari.