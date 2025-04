Amici24, Maria De Filippi obbliga Celentano ad abbracciare Francesca dopo le critiche: “Anche io ci litigo”

video suggerito

Alessandra Celentano non fa mistero di non amare gli abbracci, ma nel Serale di Amici in onda 12 aprile stringe a sé Francesca Bosco. A spingerla verso il gesto d'affetto è Maria De Filippi, che ribadisce come dietro la scorza dura dell'insegnante si nasconda un cuore d'oro.

Alessandra Celentano severa con Francesca: "Hai stancato con i piangistei e il vittimismo"

Spesso Alessandra Celentano attacca Francesca, spronandola a migliorare la sua tecnica. Prima della sfida, l'insegnante le ribadisce quanto già detto in passato: "Il mondo è pieno di danzatrici mediocri come te. Se rifiuterai questo guanto farai la figura della banderuola come sempre". Oltre a questo, per la prof del talent show il suo atteggiamento è "vittimista": "Piangi sempre, hai stancato con i tuoi piagnistei". Il motivo delle reazioni dell'allieva, però, è dettato dal modo in cui le vengono rivolete le critiche: "Il mio piagnisteo non era perché avevo paura di mettermi alla prova, ma perché la lettera è stata pesante, può capire il mio momento di crisi".

Maria De Filippi: "Alessandra Celentano è la persona con cui ho litigato di più"

Alessandra Celentano ribadisce che con il suo modo di fare non intende entrare nel perimetro della personalità degli allievi, quanto piuttosto sul loro approccio alla disciplina. È consapevole di essere dura. Dopo la discussione tra la ballerina e l'insegnante, Maria De Filippi obbliga Celentano ad abbracciare la giovane. Il momento di affetto si conclude con il commento della conduttrice: "Con lei ci ho litigato in studio come con nessuno mai, è questa, dobbiamo accettarla così com'è".