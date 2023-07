Chi è Luna Passos, la modella brasiliana fidanzata con Victoria De Angelis dei Maneskin Luna Passos ha 22 anni e origini brasiliane e olandesi. Oltre a quella per la moda, ha tante altre passioni: è ossessionata dalla pole dance, ama il lavoro a maglia e suona il violino.

A cura di Daniela Seclì

Luna Passos è la fidanzata di Victoria De Angelis. Le due sono state paparazzate insieme più volte e sul profilo Instagram della bassista dei Maneskin non mancano di certo le foto di coppia. Ma chi è la ragazza che fa battere il cuore a Victoria? Luna Passos ha 22 anni, è originaria di Saint Martin ed è una modella professionista.

Luna Passos ha 22 anni e fa la modella

Luna Passos è per metà brasiliana e per metà olandese. È alta 1,75 cm ed è del segno zodiacale del leone. È una modella affermata a livello internazionale, ha sfilato per importanti marchi di moda come Yves Saint Laurent e Ginvenchy e le sue foto sono apparse sulle più prestigiose riviste del settore. A Models.com ha raccontato:

Ho sempre voluto fare la modella. Anche mia sorella fa la modella e quindi mi ha ispirato assistere a tutti i viaggi che faceva. Sono stata scoperta su Instagram dall'agenzia Next.

La ventiduenne ha numerose passioni, ad esempio ama lavorare a maglia e scattare fotografie, ma non è tutto: "Amo ballare ma di recente ho sviluppato una vera e propria ossessione per la pole dance. Inoltre, molte persone sarebbero sorprese di scoprire che suono il violino". Il sogno nel cassetto di Luna Passos è avere una fattoria alle Highlands con cavalli e buoi. Il cambiamento che vorrebbe vedere nel mondo è "più rispetto verso Madre Natura".

L'amore tra Luna Passos e Victoria De Angelis

Luna Passos e Victoria De Angelis non hanno ancora parlato pubblicamente della loro storia d'amore, che è stata indirettamente ufficializzata dalle numerose paparazzate. A giugno, il settimanale Chi, ha pubblicato le foto che ritraevano il bacio tra Victoria e Luna. La cornice era quella di una vacanza a Formentera. In queste ore, sono usciti nuovi scatti che ritraggono la coppia a Roma, per delle vacanze nella città di origine della bassista all'insegna del romanticismo, tra baci e sorrisi complici.