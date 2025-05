video suggerito

Laura Pausini compie 51 anni: sui social svela come festeggerà il suo compleanno Laura Pausini ha compiuto 51 anni. Se l'anno scorso aveva scelto di festeggiare in grande stile, quest'anno ha optato per una festa diversa dal solito. Sui social ha raccontato come trascorrerà il giorno del suo compleanno e ha mostrato il biglietto di auguri inviato dal suo grande amico Biagio Antonacci.

Oggi 16 maggio Laura Pausini compie 51 anni. La cantante di fama mondiale ha condiviso sui social un selfie accompagnato da una didascalia in cui rivelava ai fan come avrebbe festeggiato. Per l'artista quest'anno niente feste in grande stile da centinaia di invitati, ma una semplice serata trascorsa con i suoi cari e supportata dall'affetto dei fan.

Laura Pausini: "Ogni anno cerco di festeggiare il mio compleanno in modo diverso"

Che Laura Pausini tenga molto al giorno del suo compleanno non è un segreto. Per i suoi 50 anni la cantante aveva deciso di festeggiare insieme ai suoi fan. L'artista infatti aveva organizzato il suo BIRTHDAY PAURTY ai Magazzini Generali di Milano per i soci del suo fanclub ufficiale, occasione in cui si era esibita con i suoi brani di successo. Per quest'anno, invece, ha scelto di passare diversamente questo giorno importante. "Il mio compleanno come tutte le feste comandate per me è un giorno importante" scrive in un post condiviso sul suo profilo Instagram. "Ogni anno cerco di festeggiarlo in un modo diverso, possibilmente divertente e con la musica – si legge ancora nella descrizione – Quest'anno a casa, hamburger, pizza e karaoke, con alcuni dei miei più cari amici". Nonostante questo, però, è consapevole di essere sempre supportata dal calore dei suoi seguaci più fedeli: "Ma ci siete anche voi con i vostri auguri e il vostro immancabile affetto. Sono fortunata? Si. Grazie a tutti. Grazie alla Vita".

Gli auguri di Biagio Antonacci per Laura Pausini: "Nessuno potrà mai dividerci"

In queste ore Laura Pausini sta ricevendo una valanga di auguri. Spiccano quelli di Biagio Antonacci, da sempre grandi amici. Il cantante ha condiviso sulle sue storie una foto insieme a lei accompagnata dalla frase: "Nessun mare potrà mai divederci. Auguri sorellina". Le ha poi inviato un mazzo di fiori accompagnato da un biglietto firmato anche dalla compagna Paola Cardinale: "Sempre al tuo fianco. Distanti mai. Auguri Regina". Tra i commenti al post di Pausini non sono mancati i commenti di diversi volti noti del mondo dello spettacolo, da Annalisa a Rocio Munoz Morales, passando per Cristina Parodi, Elettra Lamborghini, Antonella Clerici e Caterina Balivo.