Giorgia festeggia il compleanno, i romantici auguri di Emanuel Lo e la foto scattata in un insolito luogo Il 26 aprile è il compleanno di Giorgia. La cantante compie 51 anni e per l'occasione il compagno Emanuel Lo ha pubblicato sui social una loro foto insieme, scattata in un luogo piuttosto insolito, accompagnata da una romantica dedica. I due sono una coppia da oltre 20 anni.

A cura di Elisabetta Murina

Il 26 aprile Giorgia ha festeggiato il compleanno. La cantante ha spento 51 candeline e per l'occasione il compagno Emanuel Lo le ha scritto una romantica dedica sui social, accompagnata da una loro foto insieme scattata in un posto piuttosto insolito. I due sono una coppia da oltre 20 anni e sono genitori di un figlio, Samuel, di 15 anni.

Il messaggio di auguri di Emanuel Lo per Giorgia

Con un post pubblicato su Instagram , Emanuel Lo ha voluto fare gli auguri di compleanno alla sua compagna di vita Giorgia, che il 26 aprile compie 51 anni. È una loro foto insieme, in cui appaiono sorridenti e si abbracciano, ad accompagnare il messaggio scritto sui social: "Anche un parcheggio può diventare un posto meraviglioso, tanti auguri Giorgia mia". La stessa festeggiata, sul suo profilo Instagram, ha condiviso alcune immagini e ringraziato tutti coloro che le hanno fatto gli auguri in questo giorno speciale: "E lo so, non ho l’età, in questa giornata particolare per tanti, io nel mio angolo di vita mi tengo stretto il vostro affetto che è grande e prezioso, e che ricambio con tutto il cuore. Grazie a tutti per gli auguri".

L'amore tra Emanuel Lo e Giorgia

Emanuel Lo e Giorgia sono una coppia da più di 20 anni. Tra loro fu un colpo di fulmine, come ha raccontato il noto coreografo e professore di Amici in una recente intervista al settimanale Chi: "Dalla prima volta che ci siamo visti c'è stata una scintilla". Fino a quale momento, non avrebbe mai pensato di mischiare la vita privata con quella professionale, ma il sentimento nei confronti della cantante era troppo forte da ignorare. I due hanno coronato il loro amore con la nascita di Samuel, che ha da poco compiuto 15 anni.

Il coreografo è il primo fan della cantante, tanto che ha ammesso di averla guardata "con gli occhi dell'incanto" durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, dove è arrivata sesta con il brano La cura per me. Giorgia, di recente, ha sorpreso il compagno con una romantica lettera d'amore, che lui ha letto nello studio di Amici, in collegamento con Verissimo. "Dopo tutti questi anni riusciamo ancora a sorprenderci e ridere insieme e a scoprire cose nuove ogni giorno. Sei un uomo meraviglioso e non parlo solo degli addominali perché, come dice la canzone, oltre agli addominali c'è di più", sono alcune delle frasi usate dalla cantante.