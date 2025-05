Emma Marrone compie 41 anni, le parole in lacrime: “Dormo ancora con mamma, rido moltissimo di me”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Emma Marrone compie oggi 41 anni e dopo la festa di compleanno celebrata ieri sera con gli amici, questa mattina ha condiviso un post su Instagram nel quale omaggia il suo papà, Rosario Marrone, morto il 5 settembre 2022 a 66 anni. Con il volto segnato dalle lacrime, la celebre cantante ha condiviso con i fan le sue emozioni che si dividono tra mancanze e tante affetto. Ieri sera ha festeggiato in un ristorante con le persone a lei care: ha spento le candeline con un'amica Alessandra, nata il suo stesso giorno.

Le parole di Emma Marrone

Emma Marrone nel giorno del suo compleanno ha condiviso un post su Instagram nel quale ringrazia i fan per gli auguri e scrive alcune parole che omaggiano il suo papà morto 3 anni fa. "Un anno in più. Mi manca da morire sentirmi dire Buon compleanno Lupacchiotta mia. Dormo ancora nel lettone con mamma, non ho più paura del buio, piango più spesso. Ma soprattutto rido molto, moltissimo di me" ha scritto la cantante a corredo di tre foto, due selfie in cui è visibilmente provata e una foto di una fetta di torta.

Tra i commenti al post tantissimi vip che le hanno fatto gli auguri. Sabrina Ferilli ha scritto "Auguri bellezza", poi ancora Elettra Lamborghini, Elena D'Amario, Vasco Rossi, Teresa Langella, Laura Pausini, Tony Effe, Noemi, Ermal Meta, Emanul Lo, Giorgia e tanti altri hanno speso dolci parole per lei.

Emma Marrone: "Più diventi grande, più ti rincog*ionisci"

Tra le stories di Instagram, piangendo in un video, ha poi ringraziato tutti coloro che le hanno inviato messaggi di auguri: "È proprio vero che uno più diventa grande, e più si rincoglionisce. Sto leggendo i vostri messaggi e mi commuovo perché è troppo amore da contenere". Poi ha concluso: "Grazie perché non è mai scontato. Vi voglio bene, grazie per le cose bellissime che mi state scrivendo".