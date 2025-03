video suggerito

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo festeggiano il figlio Andrea: le foto e gli auguri per il suo compleanno Andrea D'Alessio ha compiuto 15 anni e i genitori Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo gli hanno dedicato alcuni messaggi condivisi sui rispettivi profili social.

Andrea D'Alessio, figlio di Gigi d'Alessio e Anna Tatangelo, ha compiuto 15 anni. Il compleanno del ragazzino è stato celebrato con una dolce dedica dei genitori, che hanno condiviso sui rispettivi profili social alcuni scatti insieme all'adolescente.

Andrea D'Alessio compie 15 anni, gli auguri di Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo

Prima uno scatto in cui siedono l'uno accanto all'altra, poi uno in cui il piccolo Andrea le porta un mazzo di fiori e a seguire una serie di foto in cui si abbracciano. Con un carosello condiviso sul suo profilo Instagram, Anna Tatangelo ha celebrato l'amore per suo figlio. "Auguri al mio ometto! 15 anni! Grazie per l’amore che mi dai costantemente! – ha scritto a corredo delle immagini – Ogni giorno trovo la mia casa nei tuoi occhi (soprattutto quando sorridi). Sono grata di averti nella mia vita.. Sempre e per sempre il mio tutto". Tra i commenti, anche gli auguri di molti personaggi del mondo dello spettacolo come Giorgia, Emanuel Lo, Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. Anche papà Gigi D'Alessio ha voluto dedicare al figlio un post. Sul suo profilo, il cantante ha pubblicato un loro ritratto al mare in cui sono vicini e sorridenti: "Il principino fa 15 anni! Auguri core mi".

Anna Tatangelo sul figlio Andrea: "Vorrei trasmettergli l'amore per la musica"

Ospite di Verissimo a ottobre dell'anno scorso, Anna Tatangelo aveva rivelato a Silvia Toffanin che suo figlio Andrea ha molto successo in campo sentimentale: "Lui è super social, ma delle volte sai cosa fa il furbacchione? Mi disattiva la visualizzazione, quando mette delle cose con la fidanzatina". Andrea D'Alessio è l'unico figlio della cantante e il quarto per Gigi D'Alessio. Quest'ultimo, infatti, è padre di Claudio, Ilaria e Luca, nati dal matrimonio con Carmela Barbato, Francesco e Ginevra nati dalla relazione con Denise Esposito.