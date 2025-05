video suggerito

Gigi Hadid e Bradley Cooper escono allo scoperto: la prima foto di coppia per i 30 anni della modella Gigi Hadid e Bradley Cooper hanno ufficializzato la loro storia d'amore, iniziata circa due anni fa. In occasione del suo 30esimo compleanno, la modella ha condiviso sui social la prima foto di coppia.

Gigi Hadid ha ufficializzato la sua storia d'amore con Bradley Cooper con una foto pubblicata sui social. È da due anni che la loro relazione va avanti, ma la super modella ha scelto di confermare la notizia con uno scatto che risale al giorno del suo 30esimo compleanno. Nell'immagine i due si scambiano un tenero bacio, simbolo di una passione che hanno sempre scelto di tenere al riparo dai riflettori.

Gigi Hadid e Bradley Cooper ufficializzano la loro storia d'amore: la foto del bacio

"Mi sento così fortunata ad avere 30 anni! Grata per tutti gli alti e i bassi, per tutte le lezioni e i doni che ho ricevuto". Inizia così il messaggio scritto da Gigi Hadid nella didascalia del post sul suo compleanno. La supermodella ha riassunto la sua festa con una carrellata di immagini condivise sui social e tra queste quella che ha confermato definitivamente la sua storia d'amore con Bradley Cooper. In uno degli scatti i due si baciano davanti alla torta abbellita con una cascata di stelline, vicini e più innamorati che mai. Tante le star che hanno assistito alla scena e partecipato al super party, tra queste anche Emily Ratajkowski e Zoë Kravitz. Hadid ha voluto ringraziare i presenti e i suoi follower per l'amore che dice di aver ricevuto nel corso del tempo:

Mi sento immensamente fortunata a essere mamma, amica, compagna, sorella, figlia, collega di alcune delle persone più straordinarie! E sono grata per il sostegno e l’incoraggiamento che ricevo da tutti VOI, in ogni angolo del mondo, ogni giorno – e in modo speciale la scorsa settimana, per il mio compleanno (…) Sono piena di gratitudine e pronta ad affrontare questo nuovo decennio.

La storia d'amore tra Gigi Hadid e Bradley Cooper: il rumor sul matrimonio

Nei giorni successivi alla celebrazione dei suoi 30 anni, sono circolate diverse voci su un possibile matrimonio con Bradley Cooper. A far scattare il rumor è stato un anello apparso al dito della top model. La notizia, comunque, non è stata al momento confermata. La loro relazione va avanti dall'ottobre del 2023, prima di Bradley Cooper, la supermodella è stata insieme a Zayn Malik dei One Direction, da cui è nata Khai. Il divo di Hollywood, invece, è padre di Lea De Seine, nata a marzo del 2017 dalla storia d'amore con l'ex compagna Irina Shayk.