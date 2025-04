video suggerito

"Bradley Cooper e Gigi Hadid si sposano": l'indizio che fa pensare al matrimonio Gigi Hadid e Bradley Cooper a un passo dalle nozze? In tanti sono convinti che la modella e l'attore stiano per sposarsi per via di un dettaglio catturato dagli obiettivi dei paparazzi.

Fiori d'arancio per Gigi Hadid e Bradley Cooper? A far sognare i fan è stato un particolare catturato dagli obiettivi dei paparazzi in occasione del 30esimo compleanno della modella. Sulla sua mano, infatti, scintillava un anello che potrebbe suggellare il loro amore con una proposta di matrimonio.

Gigi Hadid e Bradley Cooper festeggiano il compleanno della modella

La sorella Bella, la madre Yolanda, il padre Mohamed e l'amica Anne Hathaway. Erano questi gli invitati al 30esimo compleanno di Gigi Hadid, oltre, naturalmente, al suo compagno – che potrebbe presto passare allo status di "marito" – Bradley Cooper. I due, infatti, sono stati paparazzati mano nella mano fuori dal locale dove erano avvenuti i festeggiamenti e in molti si sono lasciati andare a diverse speculazioni circa l'anello sfoggiato dalla top model. L'ipotesi, non ancora confermata, è che l'attore abbia chiesto di sposarla.

La storia d'amore tra Gigi Hadid e Bradley Cooper

Prima di Bradley Cooper, la supermodella è stata legata sentimentalmente a Zayn Malik dei One Direction, da cui è nata Khai (che oggi ha quasi cinque anni). L'attore, invece, è padre di Lea De Seine, nata a marzo del 2017 dall'amore con l'ex compagna Irina Shayk. La coppia è molto riservata sulla loro storia d'amore, ma in una rara intervista pubblicata su Vogue ha parlato della loro relazione, iniziata ad ottobre 2023. Hadid aveva parlato legame con Cooper come di una "storia molto romantica e felice", nonostante le difficoltà nel frequentarsi lontano dalle luci dei riflettori. La modella aveva smentito categoricamente le voci su un loro allontanamento, rumor che per un periodo imperversava sui tabloid americani. Aveva assicurato che tra loro tutto andasse bene, ritenendosi "davvero fortunata" di aver trovato una persona così accanto: "Lo rispetto molto come creativo e sento che mi dà tanto: incoraggiamento e, semplicemente, fiducia. Mi ha aperto gli occhi sul teatro".