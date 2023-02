Claudio Lippi a Barbara D’Urso: “Sei l’erede di Maurizio Costanzo, so che gli farebbe piacere” “Sei tu l’erede di Maurizio Costanzo”, a dichiararlo nello studio di Pomeriggio5 è Claudio Lippi rivolto alla conduttrice Barbara d’Urso.

A cura di Stefania Rocco

Claudio Lippi è tra coloro che in questi giorni hanno maggiormente ricordato Maurizio Costanzo. Conduttore che insieme al collega ha lavorato per anni alla realizzazione di Buona Domenica, si è detto orfano della scomparsa dell'amico, giornalista e pilastro della televisione, un uomo che ha saputo raccogliere su di sé l'affetto di migliaia di italiani che in questi giorni lo stanno ricordando. Lippi ha testimoniato il rapporto con Maurizio nello studio di Pomeriggio5 dove, approfittando della presenza della conduttrice Barbara d'Urso, l'ha insignita di un'eredità speciale.

Claudio Lippi: "Perché Barbara d'Urso è l'erede di Maurizio Costanzo"

"Oggi sono qui per te e per Maurizio. Lo devo a te perché è una specie di eredità che mi sento autorizzato a fare", ha spiegato Lippi, "Un testamento ideale che farebbe molto piacere a Maurizio, più di tutte le celebrazioni che sta avendo. Maurizio non è solo un grande giornalista. É stato un grande uomo, generoso, tutto quello che si è detto. É stato soprattutto un uomo che ha usato la televisione per sdoganare certi argoimento in tempi difficili, e tu ne sei l'erede". Di fronte all'espressione attonita della D'Urso che ha alzato gli occhi al cielo, Lippi ha aggiunto, "É vero. Maurizio ha sdoganato la depressione, l'anoressia, l'omosessualità, di malattie rare, di diritti umani. Non ti sentire in difetto. Sei davvero l'unica donna che porta avanti questi argomento, l'emarginazione, il razzismo, il bullismo, la violenza contro le donne. Perché co credi come ci ha creduto lui".

Barbara d'Urso e il paragone con Costanzo: "Sono impietrita"

"Mi hai lasciato impietrita, grazie davvero", così la conduttrice di Pomeriggio5 ha commentato l'accorata arringa di Lippi circa l'eredità di un personaggio immenso quanto Costanzo, "Sono il mignolo del piede destro di Maurizio dal quale ho imparato tantissimo essendo stata tante volte sul palco con lui".