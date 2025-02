video suggerito

Clara e il retroscena su Matteo Salvini a Sanremo 2025: “Mi mette i like di notte” Clara, in una recente intervista al Corriere, ha tirato le somme sulla sua esperienza al Festival di Sanremo 2025 e ha svelato alcuni retroscena sulla sua carriera. Tra questi, quello relativo ai presunti like che Matteo Salvini le lascerebbe di notte. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Clara è trai 29 artisti in gara a Sanremo 2025. Con il brano Febbre si è esibita già due volte all'Ariston, in attesa della performance di stasera con Il Volo, durante la quale si cimenterà in “The sound of silence” di Simon and Garfunkel. L'artista, in una recente intervista al Corriere, ha tirato le somme sulla sua esperienza al Festival e ha svelato alcuni aneddoti interessanti. Tra questi, quello relativo ai presunti like che Matteo Salvini le lascerebbe di notte. Ecco cosa ha detto.

La carriera e l'esperienza a Sanremo 2025

Intervistata da Nino Luca del Corriere della Sera, l'ex attrice di Mare Fuori ha rivelato che le piacerebbe molto collaborare con artisti internazionali del calibro di Tyla. Se dovesse scegliere un regista per un film, invece, sarebbe Paolo Sorrentino: "Lo dico ufficialmente: Paolo, chiamami!”, ha detto Clara. Per poi aggiungere: "Una canzone di Sanremo che amo particolarmente? Sono solo parole di Noemi. È una canzone che mi ha sempre emozionata”. Immancabile la menzione a Mina: "L’anno scorso le ho mandato una lettera. Però non ho ricevuto risposta… Mina, per favore, rispondimi!”.

Il retroscena su Matteo Salvini

L'aneddoto più curioso, però, riguarda il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini. A un certo punto Nino Luca dice: “Cerchiamo di non beccare qualche multa perché magari c’è Salvini che è nascosto e ci riprende”. A quel punto Clara commenta, all’improvviso: “Mi mette i like di notte…”. Quando il giornalista chiede spiegazioni, però, la cantautrice in gara a Sanremo si mette a ridere e dice: “Questo non lo mettiamo, però”. Per poi scoppiare a ridere.