Clara al Festival di Sanremo 2025, la cantante di Febbre svela a Fanpage.it cosa farà in caso di vittoria Clara e Joan Thiele sono intervenute nella diretta Instagram di Fanpage.it dedicata al Festival di Sanremo 2025. Le loro emozioni prima della kermesse canora.

A cura di Daniela Seclì

Ospiti della diretta Instagram di Fanpage.it, Clara e Joan Thiele. Le due artiste si preparano a salire sul palco del Festival di Sanremo 2025. Clara canterà il brano Febbre, Joan Thiele invece partecipa alla kermesse canora con la canzone Eco. Le loro emozioni prima della kermesse canora.

Clara svela cosa farà se dovesse vincere il Festival di Sanremo 2025

Clara, ospite della diretta di Fanpage.it, ha raccontato un aneddoto accaduto poco prima di collegarsi con i nostri giornalisti: "Un signore mi ha chiesto: ‘Se va bene Sanremo cosa fai?' Gli ho detto: ‘Mi butto in piscina'. E lui mi ha detto: ‘Con me?' No, senza di te". Per lei non è la prima volta al Festival di Sanremo, per questo le è stato chiesto di dare dei consigli alla collega Joan Thiele, che è alla sua prima esperienza sul palco dell'Ariston. Clara ha replicato:

Non mi sento di dare consigli a Joan. Mio fratello è suo fan. È una professionista, forse lei dovrebbe dare consigli a me. Se proprio devo, le consiglio di restare così com'è, naturale, le cose autentiche sono le migliori. Le cose impostate sono sempre noiose.

Quindi ha parlato del brano Febbre: "Tratta dell'amore verso se stessi. Di sentirsi liberi in quelle situazioni in cui in genere ci sentiamo a disagio". E ha svelato: "Sono in scrittura album, ma non uscirà dopo Sanremo. Non vedo l'ora che esca. Sono in una fase di ricerca personale. Poi ci sarà un tour forse". Capitolo FantaSanremo: "L'anno scorso sono arrivata ultima al Fantasanremo, quest'anno proverò a migliorare".

Joan Thiele pronta a stupire al FantaSanremo

Joan Thiele ha raccontato le prime sensazioni sul Festival di Sanremo: "Sanremo è un mondo a sé, non mi era mai capitato un evento nazionale così importante. C'è un calore che si percepisce per la strada. Un'esperienza particolare". Sulla sua canzone Eco ha raccontato:

È una canzone che spero vi porti in un film. Il mio augurio è di fare immergere le persone in un'immagine che li faccia stare bene, che faccia affrontare le paure. C'è bisogno di difendersi e difendere le proprie idee. Tra una settimana uscirà il mio album, ci ho lavorato due anni. Non vedo l'ora.

Poi ha parlato del Fantasanremo: "Ho intenzione di fare delle cose ma devo capire quanto. Mi sto informando ora, ci saranno delle sorprese".