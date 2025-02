Matteo Salvini spiega perché ha messo like di notte alle foto di Clara su Instagram

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Matteo Salvini ha fatto chiarezza sui like alle foto di Clara. Intervistata dal Corriere della Sera durante la settimana del Festival di Sanremo 2025, in cui è stata in gara con il brano Febbre, la cantante aveva raccontato di alcuni mi piace ricevuti ai suoi post su Instagram da parte del Ministro dei trasporti e delle infrastruttura, ricevuti nel cuore della notte. Dopo averlo rivelato, la diretta interessata era scoppiata a ridere e, a qualche settimana di distanza, intervistato da The Journalai, Salvini ha spiegato come mai lo ha fatto.

La spiegazione di Matteo Salvini ai like di Clara

Matteo Salvini ha ammesso di aver messo like ad alcune foto di Clara, ma ha precisato di averlo fatto solamente perché le piace la sua musica: "Non ho mica negato. Come lo spiego? Tra l'altro lei non la seguo neanche, quando è uscita la notizia sono andato a controllare". Il ministro ha poi chiarito le tempistiche: "Ci sta che se vedi una bella canzone, qualcosa che ti interessa, metti like. Ne metto diversi di notte perché di giorno lavoro, ho latro da fare. Se alle 11 di sera guardo Instagram sul divano non penso che tolga niente a nessuno. Però mica male la canzone, le faccio i migliori auguri"

Cosa aveva detto Clara su Matteo Salvini

Durante un'intervista video rilasciata al Corriere della Sera, nel corso della settimana del Festival di Sanremo, Clara aveva raccontato che Matteo Salvini le aveva messo like ad alcuni post su Instagram. "Mi mette i like di notte", aveva raccontato al giornalista. Ma alla richiesta di spiegazioni, la cantante si era messa a ridere e non aveva voluto approfondire la questione: "Questo non lo mettiamo, però".