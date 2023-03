Chris Rock sarebbe ossessionato da Jada Pinkett Smith: “È una cosa che va avanti da trent’anni” Secondo alcune fonti vicine a Jada Pinkett Smith, Chris Rock sarebbe ossessionato da lei. L’atteggiamento del comico, che anche nel suo show nomina l’attrice piuttosto spesso, sarebbe il frutto di un “sentimento” nutrito per anni.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo quanto è accaduto durante la notte degli Oscar 2022 tra Chris Rock e Will Smith, come riporta il Daily Mail, sono emerse delle voci in merito ad una presunta ossessione da parte del comico nei confronti di Jada Pinkett Smith, confermate alla testata da una fonte vicina all'attrice. Stando alle indiscrezioni che circolano sulla faccenda, Rock nutrirebbe questo sentimento da almeno trent'anni e anche nel suo spettacolo "Selective Outrage" avrebbe nominato in più di un'occasione la moglie dell'attore premio Oscar.

L'ossessione di Chris Rock

Nello speciale andato in onda su Netflix e che vede Chris Rock come protagonista, il nome di Jada Pinkett Smith è pronunciato più d'una volta e sempre associandolo ad un termine piuttosto forte e offensivo come "Str***a", modalità che stando a quanto dichiarato da alcune fonti vicino all'attrice, avrebbe lasciato di stucco la diretta interessata. Nel numero proposto dal comico nello show disponibile sulla piattaforma streaming dallo scorso sabato, ci sono varie battute che hanno come focus l'attrice, con riferimenti anche a suo marito, Will Smith, in cui Rock appare piuttosto alterato nei confronti della coppia. Secondo alcune fonti vicine a Jada Pinkett, quella del comico sarebbe stata una vera e propria ossessione, che andrebbe avanti da almeno trent'anni. C'è anche chi ha contestato la scelta di girare lo show a Baltimora che è, infatti, la città natale dell'attrice.

Il silenzio di Jada Pinkett e Will Smith

A distanza di un anno dallo schiaffo in pieno volto che l'attore ha ricevuto da Will Smith, proprio dopo aver fatto una battuta nei confronti di Jada Pinkett e del suo aspetto, non contemplando il fatto che la donna abbi l'alopecia, pare che tra i due non ci siano state delle vere e proprie scuse. Secondo alcune fonti, infatti, Smith avrebbe provato a chiedere scusa a Rock, senza successo, sebbene abbia reso noto il suo dispiacere con un video che ha fatto il giro del mondo. Della questione il comico ne ha parlato nel suo show, ma la coppia non ha commentato quanto dichiarato, archiviando l'accaduto tra le cose passate.