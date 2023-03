Will Smith è imbarazzato e ferito dallo speciale Netflix nel quale Chris Rock parla dello schiaffo Will Smith sarebbe stato messo al corrente del contenuto dello show Netflix di Chris Rock, nel quale il comico lancia ancora frecciate provocatorie all’attore per lo schiaffo agli Oscar 2022. Smith sarebbe intenzionato a “lasciar andare” quell’episodio, nonostante sarebbe rimasto ferito dall’ultima stoccata.

A cura di Giulia Turco

Chris Rock non ha affatto dimenticato quanto successo con Will Smith sul palco degli Oscar 2022, anzi. L’episodio dello schiaffo in seguito alle parole sulla moglie Jada Pinkett-Smith e la polemica mediatica che ne è seguita sono stati lo spunto, per il comico, per intavolare un siparietto nel corso del suo ultimo show ‘Selectice Outrage’. Nonostante lo speciale sia andato in onda su Netflix, sembra che Will Smith abbia fatto di tutto per evitare di vederlo.

La reazione di Will Smith all’ironia di Chris Rock

“Will Smith è imbarazzato e ferito” dal controverso speciale Netflix di Chris Rock e vorrebbe soltanto “lasciar perdere” quel capitolo della sua carriera, fa sapere il Daily Mail. Ad ogni modo, secondo le indiscrezioni, l’attore premio Oscar non avrebbe ancora visto lo show del comico Chris Rock che, notoriamente, ha inserito nel suo spettacolo un passaggio provocatorio che ricorda quanto avvenuto nel 2022. Semplicemente sarebbe stato informato del contenuto dello show, che Chris Rock ha portato sul palco dell’Hippodrome Theatre di Baltimora che, fatalità del caso, è anche la città natale di Jada Pinkett-Smith.

Chris Rock tira in ballo Jada Pinkett-Smith nel suo ultimo show

Nel corso del suo ‘Chris Rock: Selective Outrage’, il comico ha confessato di soffrire ancora per quello schiaffo ricevuto da Smith nel 2022. “Sapete tutti cos’è successo, fa ancora male”. Il testo dello spettacolo sarebbe piuttosto ricco di spunti che rimandano a quell’episodio. “Cercherò di fare uno spettacolo senza offendere nessuno stasera. La gente dice che le parole fanno male. Chiunque lo dica, non è mai stato preso a pugni in faccia”, è uno dei passaggi. Sembra inoltre che non manchino diversi riferimenti espliciti alla persona di Jada Pinkett-Smith, tanto da far ipotizzare che il comico nutra una vera e propria ossessione per la moglie di Smith. Secondo fonti vicine alla coppia, l’ossessione di Chris Rock durerebbe da almeno trent’anni.