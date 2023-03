Chris Rock torna a parlare dello schiaffo di Will Smith: “Non sono una vittima, ma fa ancora male” Chris Rock a quasi un anno dagli Oscar 2022 torna a parlare dello schiaffo ricevuto sul palco del Dolby Theatre da Will Smith: “La gente dice sempre che le parole fanno male. Chiunque dica che le parole fanno male non è mai stato preso a pugni in faccia”.

A cura di Gaia Martino

A quasi un anno dagli Oscar 2022, Chris Rock torna a parlare dello schiaffo ricevuto da Will Smith lo scorso 27 marzo sul palco del Dolby Theatre. Il presentatore e comico americano durante uno spettacolo dal vivo andato in onda su Netflix ieri sera, il Chris Rock: Selective Outrage, ha confessato di soffrire ancora per quel pugno ricevuto sul volto, "Sapete tutti cosa è successo, fa ancora male". Le parole riportate da Rai News.

Chris Rock commenta lo schiaffo di Will Smith a quasi un anno dagli Oscar 2022

Chris Rock sul palco del suo Selective Outrage ha ricordato lo schiaffo ricevuto da Will Smith. "Cercherò di fare uno spettacolo stasera senza offendere nessuno" – ha scherzato prima di dare inizio al suo show – "Farò del mio meglio, perché non si sa mai che cosa potrebbe essere innescato. La gente dice sempre che le parole fanno male. Chiunque dica che le parole fanno male non è mai stato preso a pugni in faccia", ha dichiarato riferendosi allo scatto d'ira del celebre divo di Hollywood scatenato dopo il commento sulla moglie. Rock ha proseguito il suo spettacolo affrontando una serie di questioni, prima di ritornare sui fatti accaduti la notte degli Oscar. "Sapete tutti cosa mi è successo, fa ancora male. Ho ‘Summertime’ che mi risuona ancora nelle orecchie. Ma non sono una vittima. Ho incassato quel colpo come Pacquiao" ha dichiarato citando l'ex campione di pugilato prima di fare poi i suoi complimenti a Will Smith per il quale ha "sempre fatto il tifo".

I complimenti a Will Smith

Chris Rock allo schiaffo non reagì: a un anno dall'evento, ha spiegato che l'educazione lo ha portato a mantenere il sangue freddo. "Ho dei genitori e sai cosa mi hanno insegnato? A non litigare davanti ai banchi". Infine ha concluso: "Amo Will Smith, ho tifato per lui tutta la vita. Ora guardo Emancipation solo per vederlo urlare".