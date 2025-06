video suggerito

Chiara Nasti sposta la capitale dell'Egitto, il video della gaffe in geografia: "È Sharm el Sheikh" Gaffe di Chiara Nasti che, interrogata in geografia, si confonde a proposito della capitale dell'Egitto. "È Sharm El Sheikh", risponde l'influencer moglie di Mattia Zaccagni, per poi prorompere in una risata.

A cura di Stefania Rocco

Un inaspettato terremoto geopolitico scuote il Mediterraneo: secondo Chiara Nasti, la nuova capitale dell’Egitto è Sharm El Sheikh. A darne notizia – suo malgrado – è il creator Roberto De Rosa, autore del video postato su TikTok in cui l’influencer, reduce da una serie di risposte tutto sommato corrette (con qualche deragliamento, tipo Ankara), inciampa fragorosamente sulla geografia egiziana. Una gaffe irresistibile, che manda in tilt De Rosa costringendolo a interrompere le riprese piegato dalle risate. Nasti, moglie del calciatore Mattia Zaccagni, si presta al gioco con disinvoltura, ma lo scivolone su Sharm è destinato a diventare materiale da meme. D’altronde, chi non vorrebbe una capitale con spiaggia privata e servizio lettini incluso? Se ne farà una ragione Il Cairo, decisamente più distante dal mare.

La challenge sulle borse di lusso, invece, è da applausi

Ma non tutto è andato storto. Nasti non sbaglia un colpo, infatti, quando l’argomento si sposta dalla geografia alle borse di lusso. Qui la confusione si dissolve e lascia spazio alla competenza: Chiara individua al volo ogni modello proposto da De Rosa – senza foto, senza aiuti, senza esitazioni – sfoderando un know-how ineccepibile. Ogni risposta arriva sicura, con tanto di feedback personale sui modelli, che si tratti di Hermès, Dior o Chanel. Quando si parla di accessori, l’influencer sa bene dove mettere le mani (e dove no).

La passione di Roberto De Rosa per la geografia

Quella di De Rosa per la geografia è una vera e propria passione. Lo dimostrano diversi altri video postati dal creator su TikTok in cui lo si vede indovinare ogni capitale possibile, perfino quelle più ostiche. “Le so tutte”, spiega infatti con orgoglio Roberto, sfidando perfino i suoi follower a interrogarlo a proposito dell’argomento a lui più congeniale: i viaggi in giro per il mondo e le competenze grazie a essi acquisite.