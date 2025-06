Chiara Ferragni a Napoli con il venditore di calzini ambulante: lui sbaglia il suo cognome, la reazione

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Chiara Ferragni ha trascorso il weekend a Napoli: si è divertita tra le strade della città a scattare foto e visitare i luoghi più conosciuti prima di partecipare al matrimonio di una coppia di amici. L'imprenditrice digitale con indosso la t-shirt J'Adore Napoli ha fatto un giro per le strade della città a bordo di un motorino: ha poi incontrato un venditore di calzini ambulante con il quale ha registrato un video. Le immagini dell'incontro sono diventate virali perché Alfredinocalzini, così come si chiama il venditore ambulante su TikTok, ha sbagliato il cognome dell'influencer, facendo sorridere tutti.

Il video di Chiara Ferragni con il venditore di calzini ambulante

Chiara Ferragni per le strade di Napoli ha incontrato Alfredinocalzini, venditore di calzini ambulante conosciuto anche su Tik Tok. L'uomo, non appena ha incontrato l'influencer, l'ha fermata per registrare un video con lei. Le immagini circolano sul web e sono diventate virali visto l'errore del venditore che ha sbagliato il cognome della Ferragni: "Dove siete? Chiara Ferragni sta qua e può abbracciare Alfredino. Chiara Ferragna, forza Napoli", ha gridato ad alta voce prima di abbracciarla. L'imprenditrice, visibilmente divertita, si è prestata alla gag sorridendo, prima di salutarlo.

La vacanza di Chiara Ferragni a Napoli

Chiara Ferragni è arrivata a Napoli lo scorso venerdì per un weekend con gli amici. In occasione del matrimonio di una coppia di amici, ha trascorso qualche giorno per le strade della città divertendosi a visitarla. Prima a cena da Concettina ai Tre Santi, poi il giro a bordo di un motorino per visitare i posti più iconici di Napoli tra cui il Murales di Maradona. Dall'esperienza della limonata "a cosce aperte" al video con il venditore di calzini ambulante, l'imprenditrice digitale si è regalata anche un momento di relax in piscina. Su Instagram ha documentato il suo weekend "In Naples", così come ha scritto nella didascalia del post condiviso nelle ultime ore.

