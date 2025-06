Geolier e Chiara Frattesi inseparabili, il video degli abbracci e la carezze in spiaggia a Miami

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Va a gonfie vele la storia tra Geolier e Chiara Frattesi. I due sono stati immortalati insieme in spiaggia a Miami, dove stanno trascorrendo le vacanze estive: i due fidanzati, che hanno ufficializzato la storia d'amore circa un anno fa, sono parsi particolarmente complici e affiatati mentre si godono il mare e il sole della città americana.

Chiara Frattesi e Geolier in vacanza a Miami: il video

Solo poche settimane fa, l'artista aveva condiviso su Instagram in chiave ironica uno scatto che lo ritraeva sott'acqua, nella piscina della sua villa a Bacoli, in provincia di Napoli, mentre attendeva con ansia le ore che precedevano la partita scudetto, che ha consegnato al Napoli il quarto titolo della sua storia. Non è escluso, dunque, che dopo un anno impegnativo a livello lavorativo, associato anche alla tensione per la sua squadra del cuore, Geolier abbia deciso di allontanarsi dalla routine quotidiana insieme alla sua dolce metà. Le immagini sono state catturate da un reporter di Diva e Donna.

I due stanno insieme dall’estate del 2024, ma è stato solo a settembre dello stesso anno che hanno deciso di rendere pubblica la loro relazione, condividendo alcune storie sui social e da allora sono inseparabili. Approfittando delle prime giornate d’estate, la coppia ha scelto di scappare dal caos della città prima che il cantante cominci il suo tour estivo.

Lo sfogo di Chiara Frattesi contro gli hater

Ma la coppia non ha sempre vissuto momenti spensierati. Solo qualche mese fa, Chiara Frattesi aveva deciso di intervenire personalmente sui social per rispondere a chi la accusa di fingere un sentimento nei confronti del suo fidanzato. "Mi sembra assurdo che io debba sopportare ogni volta insulti o persone che giudicano senza dare peso alle parole. Avete perso la bontà? Vi ricordate cosa significa la gentilezza?", aveva detto in quell'occasione. E ancora: "Fatelo per voi stessi, fatevi un piacere e smettetela di vivere su Instagram pensando di conoscere le persone, giudicando senza sapere in realtà quello che c'è dietro la persona a cui scrivere. Imparate l'educazione, perché qua se n'è persa fin troppa".