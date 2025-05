Tananai scherza con Geolier sullo scudetto del Napoli, il botta e risposta social: “Non gufare”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Tananai ha condiviso una foto della chat privata con Geolier risalente a poche ore prima che l'Inter e il Napoli scendessero in campo lo scorso venerdì 23 maggio 2025. Il cantante milanese ha fatto gli auguri al napoletano in vista della vittoria dello scudetto: "Non gufare", la risposta del rapper che si è reso protagonista dei festeggiamenti in campo, allo Stadio Diego Armando Maradona, dopo la vittoria azzurra.

Il botta e risposta social tra Tananai e Geolier

Tananai e Geolier prima delle partite Napoli-Cagliari e Como-Inter dello scorso venerdì si sono scambiati alcuni messaggi social riguardanti lo scudetto. Il cantante milanese, tifoso dei nerazzurri, si è complimentato ironicamente con il rapper per la vittoria azzurra: "Complimenti per lo scudetto bro" gli ha scritto. "Madonna, no bro. Non gufare ti voglio bene" ha risposto Geolier. "Ahahaha. Solo perché sei tu mi fermo qui, ma comunque sarò sulle tue spalle" è stata la risposta a tono, ironica, di Alberto Cotta Ramusino. È stato quest'ultimo a condividere nelle ultime ore la loro chat privata su Instagram con la didascalia: "Complimenti al Napoli". Tra i commenti al post anche quello di Geolier che ha scritto: "Grazie fra, scrivimi anche al prossimo campionato per favore", le parole.

Geolier al Maradona per lo scudetto degli azzurri: "Dio tifa Napoli"

Il rapper napoletano ha condiviso ieri un post con le foto scattate sul campo dello stadio Maradona, dopo la partita Napoli-Cagliari conclusasi con la vittoria degli azzurri in campionato. "Dio tifa Napoli" ha scritto Geolier a corredo delle immagini che lo ritraggono mentre festeggia con i tifosi e con la Coppa tra le mani lo Scudetto. Insieme a lui, sul campo, anche Stefano De Martino, Biagio Izzo, Peppe Iodice e Luché: con quest'ultimo si è anche esibito sulle note della loro nuova canzone, Ginevra.