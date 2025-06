Chiedono a Chiara Ferragni quando lei e Fedez torneranno insieme: la sua replica non lascia dubbi

video suggerito

Chiara Ferragni è molto attiva su TikTok dove, di tanto in tanto, si ritaglia del tempo per replicare ai commenti di chi segue il suo profilo. In queste ore, ha pubblicato una canzone e ha messo le mani avanti, precisando che non è dedicata a persone che fanno o hanno fatto parte della sua vita. Poi, ha replicato a chi le chiedeva quando sarebbe tornata con Fedez. Ma andiamo con ordine.

Chiara Ferragni precisa: "Non è dedicata ai miei ex", poi la frecciatina a Fedez

Chiara Ferragni ha pubblicato su TikTok un video in cui canta la canzone di Sabrina Carpenter intitolata Manchild. In particolare, la parte del testo che dice: "Stupido o è lento? Forse è inutile. Ma c'è una parola più carina per definirlo, lo so. Bambinone". L'imprenditrice e influencer ha messo le mani avanti per evitare che le sue parole fossero percepite come una frecciatina all'indirizzo del suo ex marito Fedez o del suo ex fidanzato Giovanni Tronchetti Provera: "Concetto generale non dedicato a nessuno in particolare nella mia vita, non fatene articoli". E nel commento a una utente ha ribadito: "Altrimenti pensano che siano frecciatine a ex o fidanzati immaginari". Ma poco dopo la frecciatina al suo ex marito è arrivata davvero.

Cosa ha detto Chiara Ferragni su Fedez

A quanto pare c'è ancora chi prova nostalgia per i Ferragnez e spera in un ritorno di fiamma tra Chiara Ferragni e Fedez. Una utente, nei commenti al video, ha chiesto alla trentottenne quando tornerà insieme al suo ex marito. Chiara Ferragni ha preferito non dare inutili speranze. La sua risposta è stata lapidaria: "Never ever" (Mai e poi mai). C'è chi non si è arreso neanche davanti a questa risposta e ha commentato: "Io ci spero ancora…diteci che è stato solo un brutto scherzo". Ma il capitolo Ferragnez sembra ormai definitivamente chiuso.