Chiara Ferragni criticata perché beve una birra: "Tieni lontano il telefono quando sei ubriaca", la sua risposta Chiara Ferragni ha risposto a un utente di TikTok che le aveva suggerito di "tenere il telefono lontano quando è ubriaca". Il commento faceva riferimento a un video pubblicato dall'influencer in cui cantava mentre sorseggiava una birra.

In un video pubblicato sul suo profilo TikTok, Chiara Ferragni si è ripresa mentre cantava un brano di Sabrina Carpenter e sorseggiava una birra. L'influencer ha messo in chiaro che la canzone – intitolata Manchild (bambinone) – non era riferita a nessuno in particolare. Nonostante ciò, tra i commenti c'è stato chi ne ha approfittato per farle un'osservazione – insinuando che lei fosse ubriaca – alla quale la creator non ha esitato a rispondere.

Chiara Ferragni canta una canzone intitolata "Bambinone" chiarisce: "Non è dedicata a nessuno"

"Stupido, o forse lento? Forse inutile… ma c'è una parola più carina per dirlo, lo so: bambinone". Questo è lo spezzone della canzone Manchild di Sabrina Carpenter, che in italiano si traduce proprio con bambinone, che Chiara Ferragni stava cantando in un video condiviso su TikTok. A corredo del filmato, l'influencer ha voluto mettere in chiaro che il brano esprimeva un concetto generale e non era riferito a nessuno in particolare della sua vita. Tuttavia, tra i commenti, l'attenzione non si è concentrata tanto sulla scelta della canzone, quanto piuttosto sul fatto che Ferragni stesse sorseggiando una birra.

Un utente contro Chiara Ferragni: "Tieni lontano il telefono quando sei ubriaca"

Tra i commenti al video, nessuno si è soffermato sul possibile destinatario del brano della cantante americana, ma è stato un altro dettaglio a spingere uno dei follower a intervenire con un commento sul filmato.

"Tieni lontano il telefono quando sei ubriaca", ha scritto un utente. L’influencer ha risposto smentendo l’insinuazione: "Ma ubriaca con una birra?", si è chiesta, accompagnando il messaggio con un'emoji di una faccina che rideva. Negli altri messaggi, invece, chi si complimenta con lei per la scelta del brand dell'alcolico e chi per la canzone.