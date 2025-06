video suggerito

Clara accusata di aver lanciato una frecciatina a Sarah Toscano: il chiarimento sul "look copiato" In queste ore in tanti hanno sostenuto che – per via di un "look copiato" – fosse in corso un dissing tra Sarah Toscano e Clara. Quest'ultima è intervenuta sui social per fare chiarezza sulla vicenda.

Una Instagram story condivisa da Clara ha scatenato i sospetti degli utenti su X, convinti che la cantante avesse lanciato una frecciatina contro la collega Sarah Toscano. L'artista è intervenuta sui social per fare chiarezza, assicurando di non avere avuto mai intenzione di offendere l'ex vincitrice di Amici.

La presunta frecciatina di Clara contro Sarah Toscano

Nelle scorse ore Clara ha condiviso un video di repertorio di Rihanna mentre diceva "She could beat me but she could not beat my outfit", che tradotto significa "Lei potrebbe battermi, ma non potrà mai battere il mio outfit". A corredo del filmato, la cantante ha scritto: "Tutto originale in certe". Tantissimi gli utenti che hanno pensato che il messaggio fosse indirizzato a Sarah Toscano, la vincitrice di Amici, che ha partecipato al Radio 105 Summer Festival indossando un top con stampa leopardata, molto simile a quello sfoggiato da Clara in un'occasione precedente.

Clara smentisce la frecciatina: il commento della cantante su X

Su X i fan hanno rapidamente ipotizzato un vero e proprio dissing tra le due artiste, scatenando un dibattito fatto di meme e opinioni taglienti sulla vicenda. Mentre una parte degli utenti ha visto nella storia di Clara un modo per sottolineare l'originalità del suo modo di vestire e mostrarsi sul palco, altri ci hanno letto una vero e propria frecciatina a Sarah Toscano. Tra questi, c'è chi scrive: "Ma anche se l'avesse scelto 5 minuti prima di salire sul palco sta frecciatina non sta né in cielo né in terra, stiamo parlando di un corpetto leopardato non sapevo ci fosse il veto e li potesse mettere solo Clara".

La discussione online è stata così accesa da spingere Clara a intervenire per mettere fine alla questione. La cantante, sotto uno dei post che parlavano del "dissing", ha commentato con: "Ma amori nooo ahhahah". Una precisazione utile a mettere a tacere le voci di una presunta faida tra loro.