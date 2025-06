video suggerito

Isola, l’avvicinamento inaspettato di Chiara Balistreri e Mario Adinolfi: “Dovresti cercare di capire chi sei” Chiara Balistreri e Mario Adinolfi non potrebbero sembrare più diversi. Eppure, nonostante il loro rapporto all’Isola dei Famosi non sia iniziato nel migliore dei modi, i due hanno condiviso nelle ultime ore un momento intenso, durante il quale il giornalista ha invitato la naufraga a riflettere su chi è e chi vuole essere. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nonostante sia stato segnato da diversi alti e bassi fin dall'inizio del primo giorno in Honduras, Chiara Balistreri e Mario Adinolfi si sono inaspettatamente riavvicinati all'Isola dei Famosi 2025. L'una una ragazza giovane, segnata da un rapporto tossico dal quale ha avuto la forza di uscire, denunciando pubblicamente le violenze e le molestie subite dal suo ex; l'altro, un uomo fatto e finito, con idee ben definite su argomenti come la religione e l'identità di genere. Tra i due naufraghi sembrava non potesse esserci un punto di incontro, eppure non sembra star andando così.

Chiara Balistreri si apre con Mario Adinolfi

Nelle scorse ore, Chiara Balistreri si è aperta per la prima volta con Adinolfi e insieme hanno riflettuto su chi sono e su chi vogliono essere. "E se io ti dicessi, Mario, chi sei?", ha esordito la giovane bolognese, divenuta un vero esempio dopo aver denunciato pubblicamente le violenze subite dal suo ex, che da poco ha ricevuto una condanna. "Io sono Mario, ho 54 anni, sono un papà di tre figli e sono il marito di Silvia, credo in Gesù Cristo. Punto, questa è la mia definizione, questo sono. Chi è Chiara, invece?", ha ribattuto il giornalista.

La ragazza, nel tentare di rispondergli, ha iniziato ad elencare una serie di aggettivi: "Solare, un po' troppo impulsiva". Ma è stata subito interrotta dal compagno d'avventura: "No, queste sono aggettivazioni, sono derivate dal chi sei. Ho 23 anni, sto cercando di capire chi sono…questo dovresti dire". La sua provocazione ha dato modo alla concorrente di ampliare la riflessione: "Ho 23 anni e sto cercando di capire non chi sono, ma anche chi voglio essere e cosa voglio fare". Col tono intriso di una tenerezza insolita rispetto ai modi con cui siamo abituati a vederlo, Adinolfi le ha quindi fatto notare: "Sto cercando di capire chi sono, questa è la tua definizione. Cosa vuoi fare viene dopo, quando hai capito chi sei, tutto è conseguente, fidati, è proprio così".

Qualche giorno fa, lei gli aveva detto: "Non sopporto le tue idee"

Solo qualche giorno fa, i due avevano avuto un confronto pacifico nel quale, però, Chiara Balistreri aveva espresso con decisione il suo pensiero nei confronti del naufrago. "Non sopporto le tue idee, il modo che hai di esporle, il tuo personaggio", aveva detto, rivolgendosi al giornalista in estrema sincerità. "Sono morto, seppelliscimi", aveva quindi ironizzato lui. Per poi aggiungere: "Non mi verrebbe mai da dire una frase del genere, anzi, io ti supporto". Nonostante il diverbio, i due sembrano aver legato negli ultimi giorni e chissà che questo non possa essere il preludio per una bella, seppur inaspettata, amicizia.