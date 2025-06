Chiara Balistreri a Mario Adinolfi all’Isola: “Non sopporto le tue idee e il tuo personaggio”, la sua reazione

video suggerito

"Non sopporto le tue idee, il modo che hai di esporle, il tuo personaggio", ha detto Chiara Balistreri parlando con sincerità a Mario Adinolfi all'Isola dei Famosi. Tra i due un confronto sereno, anche se il giornalista non si aspettava queste affermazioni, che non ricambia: "Non ti direi mai non ti sopporto, semmai supporto".

A cura di Elisabetta Murina

Chiara Balistreri e Mario Adinolfi (Frezza La Fata/ IPA)

Momento di confronto all'Isola dei Famosi tra Mario Adinolfi e Chiara Balistreri. Dopo una discussione durante una delle ultime dirette, i due naufraghi si sono trovati a parlare in modo più tranquillo. La ragazza, però, ha ammesso di non sopportare le idee del giornalista e il fatto che lui abbia creato un vero e proprio "personaggio". Il diretto interessato, al contrario, non ha nulla contro di lei: "Non ti direi mai non ti sopporto, semmai ti supporto".

Il confronto tra Chiara Balistreri e Mario Adinolfi

Come si è visto in uno degli ultimi daytime, Chiara Balistreri si è confrontata con Mario Adinolfi, dopo un inizio non del tutto sereno. "Non sopporto le tue idee, il modo che hai di esporle, il tuo personaggio", ha detto la naufraga rivolgendosi al giornalista in estrema sincerità ma anche calma. "Sono morto, seppelliscimi", ha ironizzato lui. Balistreri ha continuato: "Però non ho dei pregiudizi". Non convinto di queste affermazioni, il giornalista ha precisato di non avere nulla contro la ragazza, nonostante il loro rapporto non sia iniziato nel migliore dei modi, tanto che ha spiegato: "Non mi verrebbe mai da dire una frase del genere, anzi, io ti supporto".

Cosa era successo in diretta tra i due naufraghi

Durante una delle ultime puntata, Adinolfi era stato accusato di abuso di potere per essersi alzato in piedi e scagliato contro Chiara Balistreri. "Quel giorno alzò molto il tono e pian piano avanzava con il passo, so benissimo che non avrebbe fatto altro che quello, ma per me quella resta una brutta pagina", aveva raccontato Teresanna Pugliese dalla parte dell'amica. E aveva poi aggiunto: "Non era un'offesa alla sua condizione". Balistreri non voleva offenderlo per la sua fisicità in alcun modo, anche se il giornalista aveva mal interpretato le parole.