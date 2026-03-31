Chi sono Paolo e Giulia, i figli di Carlo Verdone e l’ex moglie Gianna Scarpelli

Carlo Verdone ha due figli, Giulia (la primogenita) e Paolo, nati dal matrimonio con Gianna Scarpelli. Entrambi hanno scelto di non seguire le orme paterne, costruendosi percorsi professionali indipendenti e tenendosi rigorosamente lontani dalla cronaca rosa.

Giulia e Paolo Verdone sono i due figli di Carlo Verdone, nati dal matrimonio con Gianna Scarpelli, con cui l'attore è stato sposato dal 1980 al 1996. Nonostante la separazione, la famiglia è rimasta molto unita, tanto che Verdone e la sua ex moglie non hanno mai legalmente divorziato. Entrambi i figli, pur essendo cresciuti respirando l'aria dei set cinematografici, hanno scelto di non seguire le orme paterne davanti alla macchina da presa, costruendosi percorsi professionali indipendenti e tenendosi rigorosamente lontani dalla cronaca rosa.

Chi è Paolo Verdone: ha 38 anni e lavora alla SIAE

Paolo Verdone, nato nel 1988, è il secondogenito del regista. Sebbene da giovanissimo abbia fatto alcune brevi apparizioni nei film del padre (Io, loro e Lara e Posti in piedi in paradiso), ha scelto di costruire la sua carriera lontano dai riflettori del cinema, ma restando comunque nel mondo della tutela artistica. Oggi, a 38 anni, lavora alla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), dove ricopre il ruolo di responsabile della divisione che gestisce il diritto d'autore per diversi repertori, tra cui teatro, lirica, opere letterarie e arti figurative. In una recente intervista al Corriere, ha raccontato il suo percorso sottolineando la scelta di un ambito professionale che rispecchi la sua riservatezza. Ha anche riferito di aver avuto un padre molto presente e apprensivo, nonostante la separazione civile dei genitori avvenuta quando era molto piccolo.

Paolo e Giulia Verdone, figli di Carlo Verdone

Chi è Giulia Verdone, organizzatrice di eventi

Prima figlia del regista, Giulia Verdone è nata a Roma nel 1986. Nonostante un'infanzia passata tra quinte e cineprese, ha chiarito fin da subito di non voler intraprendere la carriera di attrice. Il suo contributo al mondo del cinema è rimasto prettamente tecnico e organizzativo, lavorando dietro le quinte in ruoli di supporto alla produzione e alla regia. Nel suo curriculum figurano collaborazioni come segretaria di edizione e assistente in pellicole di successo, tra cui Natale a Rio e alcuni lavori del padre come Io, loro e Lara e Grande, grosso e… Verdone. Tuttavia, negli ultimi anni, la donna ha spostato il suo baricentro professionale verso il management artistico e l'organizzazione di eventi, settori in cui opera con successo mantenendo un profilo pubblico bassissimo. È nota per la sua concretezza e per essere stata, insieme alla madre Gianna, un punto di riferimento fondamentale durante i periodi più complessi della carriera del padre.