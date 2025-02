video suggerito

Chi è Samuele Parodi, il bambino tuttologo di Sanremo a Domenica In Samuele Parodi è un bambino di 11 anni che ha conquistato il pubblico grazie alla sua conoscenza enciclopedica sul Festival di Sanremo. È figlio dell'attrice Marica Coco.

Samuele Parodi è un bambino di 11 anni che ha conquistato il pubblico grazie alla sua conoscenza enciclopedica sul Festival di Sanremo. Originario del Piemonte, è diventato virale sui social e in TV per la sua incredibile memoria e per la capacità di snocciolare nomi, date, vincitori e dettagli su tutte le edizioni della kermesse canora. Samuele Parodi sarà ospite della puntata speciale di Domenica In in diretta dal Teatro Ariston per celebrare tutti i Big della canzone italiana.

Chi è Samuele Parodi, il bambino tuttologo di 11 anni

Samuele è un classe 2013, figlio dell'attrice siciliana Marica Coco. Ribattezzato il "tuttologo di Sanremo", proprio per questa sua dote, ha attirato l'attenzione di Carlo Conti, che lo ha voluto sul palco dell'Ariston durante una delle serate del Festival di Sanremo 2025. L'invito è nato da una richiesta dello stesso Samuele, che aveva espresso il desiderio di partecipare alla manifestazione e raccontare la sua passione direttamente dal palco più importante della musica italiana. Samuele Parodi, a dispetto della sua giovane età, sa già suonare il pianoforte e tra i suoi "miti" ci sono Massimo Ranieri e Marcella Bella.

Come ha fatto ad imparare tutto sul Festival

La straordinaria conoscenza di Samuele sul Festival di Sanremo non è frutto del caso. Fin da piccolo si è appassionato alla storia della kermesse, guardando vecchie edizioni, leggendo libri e documentandosi su vincitori, conduttori e canzoni in gara. La sua memoria prodigiosa e la passione per il dettaglio gli hanno permesso di trasformarsi in un vero e proprio "archivio vivente" di Sanremo. Carlo Conti ha scherzato con lui sul palco dopo il siparietto: "Ne sa più di Marino Bartoletti. Ho trovato il conduttore del prossimo anno". Come ha spiegato il piccolo Samuele: "È una passione che è nata all'improvviso".