Chi è Mattia Fumagalli, nuovo concorrente del Grande Fratello: il lavoro da maestro di sci e l'esperienza a Zelig Mattia Fumagalli è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello. Lavora come maestro di sci e varcherà la porta rossa insieme a Maria Teresa Ruta e Federico Chimirri. In passato ha anche avuto esperienze in tv in programmi come Il Contadino Cerca Moglie, Zelig e Le Iene.

A cura di Sara Leombruno

Mattia Fumagalli è un nuovo concorrente del Grande Fratello, entrerà in Casa nel corso della puntata del 27 gennaio insieme a Federico Chimirri e Maria Teresa Ruta. Nato nel 1986 a Valmadrera, una cittadina sulle sponde del Lago di Lecco, ha vissuto lì la sua infanzia e adolescenza prima di trasferirsi a Milano, dove ha dato il via alla sua carriera professionale.

Chi è Mattia Fumagalli, nuovo concorrente del Grande Fratello

Mattia ha saputo unire le sue passioni in modo unico, facendosi strada in diversi ambiti. Da più di dieci anni è maestro di sci ai Piani di Bobbio, una professione che gli permette di combinare la tecnica sportiva con il suo lato comunicativo. Non è raro, infatti, che intrattenga i suoi allievi con racconti e battute mentre si godono la seggiovia, trasformando ogni lezione in un’esperienza memorabile. Oltre a essere un appassionato di sport, Mattia ha sviluppato un interesse per il mondo digitale e la moda. Ha infatti fondato una social media agency, specializzandosi in strategie di stile e comunicazione, dimostrando un occhio attento alle tendenze e un approccio creativo ai contenuti online.

L'esperienza a Zelig, Le Iene e Il Contadino Cerca Moglie

L’ingresso nel Grande Fratello non è il suo primo approccio al mondo della televisione. Mattia ha già partecipato a programmi come "Il Contadino Cerca Moglie" e ha avuto esperienze in format di intrattenimento come "Zelig" e "Le Iene". Queste occasioni gli hanno permesso di mettere in mostra la sua naturale predisposizione alla scena e la sua capacità di catturare l’attenzione del pubblico. Sui social network, Mattia è molto seguito e amato, soprattutto per il suo stile ironico e la spontaneità con cui condivide la sua quotidianità. Conosciuto come “La Fumagalla”, pubblica contenuti che spaziano tra sport, moda e vita personale, guadagnandosi una community affezionata che apprezza la sua autenticità.

