Il Grande Fratello chiama Maria Teresa Ruta dopo l'uscita di Helena e Jessica: il piano salva ascolti rivolto al passato Sarebbe previsto per giovedì 23 gennaio l'ingresso di Maria Teresa Ruta nella casa del Grande Fratello, a quattro anni dall'edizione che la portò a collezionare un numero record di nomination. Le uscite di Helena Prestes e Jessica Morlacchi hanno condotto nuovamente a una riflessione sulla direzione da dare al programma e indotto probabilmente a più di una preoccupazione sulla tenuta degli ascolti tv.

Sarebbe previsto per giovedì 23 gennaio l'ingresso di Maria Teresa Ruta nella casa del Grande Fratello, come riporta Davide Maggio, a quattro anni dall'edizione che la portò a collezionare un numero record di nomination. Le uscite di Helena Prestes e Jessica Morlacchi hanno condotto nuovamente a una riflessione sulla direzione da dare al programma e indotto probabilmente a più di una preoccupazione sulla tenuta degli ascolti tv in un'annata non proprio vincente lato Auditel.

Lo zoccolo duro di affezionati del GF potrà continuare a beneficiare delle dirette h24 su Mediaset Extra ancora per un bel po', seguendo il reality con un voluto effetto amarcord. Il volontario coinvolgimento di ex concorrenti, volti già molto noti al pubblico, come Stefania Orlando ed Eva Grimaldi non ha fatto altro che alimentare la convinzione che alla base ci sia il desiderio di puntare su una linea vincente del passato per rafforzare un presente che fatica a carburare.

"Il ritorno di Maria Teresa Ruta sembra inserirsi in una strategia del programma volta a reintrodurre concorrenti storici e over (Orlando, Grimaldi) per attirare l’attenzione di un pubblico più maturo e ‘nostalgico’", riporta Davide Maggio, specificando meglio quello che potrebbe risultare solo una libera interpretazione derivata dalle scelte fatte sul campo. È un fatto che personaggi come lei siano totalmente navigati e pronti a innescare dinamiche nella Casa con maggiore naturalezza. Il piano salva ascolti ha tentato di puntare sulle due ship più forti di questa edizione, quelle di Shaila e Lorenzo e Mariavittoria e Tommaso, con risultati sporadici e piuttosto scarsi.

Bisognerà capire quanto ancora avranno da raccontare e generare nomi come quelli di Maria Teresa Ruta che, chiuso il cerchio dell'opinionismo spinto nei programmi che furono di Barbara D'Urso, si è ritrovata a doversi reinventare come concorrente di programmi tv e reality show. L'Isola dei Famosi, Pechino Express, Back to school e il Tale e Quale show del 2023 sono solo alcune delle produzioni che l'hanno vista protagonista. Chissà se ancora una volta il giochino nostalgico funzionerà come si spera.