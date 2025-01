video suggerito

Grande Fratello, anticipazioni del 27 gennaio: tre nuovi ingressi e una sorpresa per Amanda, cosa succederà Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello di stasera, lunedì 27 gennaio 2025. Il televoto deciderà chi tra Amanda Lecciso, Iago Garcia, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta e Stefania Orlando verrà eliminato. Uno tra loro potrebbe decidere di usufruire del bonus seconda vita.

Questa sera, lunedì 27 gennaio 2025, è in programma su Canale5, in prima serata, una nuova puntata del Grande Fratello. Le anticipazioni fornite dal reality condotto da Alfonso Signorini, accompagnato in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, e dalla "voce dei social", Rebecca Staffelli, svelano cosa succederà durante l'appuntamento in diretta. Chi tra Amanda Lecciso, Iago Garcia, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta e Stefania Orlando verrà eliminato o sfrutterà il bonus "seconda vita"? Tre nuovi concorrenti faranno il loro ingresso nella Casa.

Le anticipazioni del Grande Fratello di stasera

Nella puntata di lunedì 27 gennaio di Grande Fratello in onda su Canale 5, tre nuovi concorrenti faranno il loro ingresso dalla porta rossa. A entrare in gioco saranno il maestro di sci Mattia Fumagalli, lo chef e dj argentino Federico Chimirri e Maria Teresa Ruta. La conduttrice torna nel reality show condotto da Alfonso Signorina dopo la sua partecipazione nel 2020. Nel corso della puntata i telespettatori scopriranno il verdetto del televoto. Stasera si saprà chi tra Amanda, Iago, Lorenzo, Luca, Shaila e Stefania verrà eliminato o userà il bonus "seconda vita".

La sorpresa per Amanda Lecciso: l'ingresso di Jasmine Carrisi nella Casa

Prevista per Amanda Lecciso una dolce sorpresa. Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, entrerà in Casa per supportare sua zia. Nelle ultime settimane la gieffina non ha attraversato un momento semplice, anche alla luce delle critiche di altre concorrenti. Nella puntata in onda l'8 gennaio è apparso chiaro come tre lei e Shaila Gatta i rapporti fossero tesi e l'ex velina aveva tirato in ballo proprio la nipote. Jasmine Carrisi aveva risposto alle provocazioni di Gatta tramite alcuni video condivisi su TikTok