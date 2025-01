Chi è Federico Chimirri, nuovo concorrente del Grande Fratello ed ex di Uomini e Donne e MasterChef

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Federico Chimirri è un nuovo concorrente del Grande Fratello: varcherà la porta rossa nella puntata di lunedì 27 gennaio 2025. 34 anni, nato in Argentina, ha un volto familiare per i telespettatori. Nel 2018 ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore, prima di intraprendere una storia d'amore con Giulia Cavaglià, ex tronista del dating show di Maria de Filippi. Ha partecipato all'undicesima edizione di MasterChef Italia ed è papà di un bimbo di nome Romeo.

Chi è Federico Chimirri, nuovo concorrente al Grande Fratello

Federico Chimirri è originario dell'Argentina. Nato il 13 settembre del 1990, vive a Milano, e ha alle spalle diverse apparizioni in tv. Nel 2018 ha corteggiato prima Sara Affi Fella, poi Nilufar Addati a Uomini e Donne, ma non riuscì a conquistare i loro cuori. Salì alla ribalta la sua storia d'amore con Giulia Cavaglià, ex tronista, con il quale era fidanzato durante la sua avventura a MasterChef Italia. Fu eliminato dal talent show culinario di Sky Uno a pochi passi dalla semifinale: si classificò, infatti, sesto. Su Instagram, nella bio del profilo, si descrive come "Chef", "Dj della notte", e "papà a tempo pieno": ha un figlio di nome Romeo nato da una passata relazione mai resa pubblica.

La vita privata di Federico Chimirri: da Silvia Provvedi a Giulia Cavaglià, chi sono le sue ex

Nella casa del Grande Fratello Federico Chimirri entrerebbe da single. Nessuna donna o relazione è resa pubblica sul suo profilo Instagram. L'ex corteggiatore ed ex aspirante chef di MasterChef fece parlare di sé nell'estate del 2018 per la sua storia con Silvia Provvedi che con lui, stando al gossip lanciato a quel tempo da Chi, si lasciava alle spalle la storia con Fabrizio Corona. Naufragata la relazione, si innamorò di Giulia Cavaglià. La loro relazione, però, naufragò nel 2023 per un tradimento.

