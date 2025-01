“Helena e Zeudi al GF spagnolo, Luca Calvani abbandona”: cosa abbiamo saputo sul loro futuro nella Casa

video suggerito

Nelle scorse ore, da fonti spagnole era stata data la notizia di un'imminente partenza di Helena Prestes e Zeudi Di Palma per andare al Gran Hermano, la versione spagnola del GF. Fanpage apprende che, almeno per questa settimana, le ragazze resteranno in Italia. Stessa sorte per Luca Calvani, che non abbandonerà il reality nella puntata del 27 gennaio.

A cura di Sara Leombruno

Dopo la notizia data in esclusiva da Tendencias de España, nelle ultime ore sul web si erano rincorse le voci di un imminente nuovo gemellaggio tra il Grande Fratello e il Gran Hermano, la versione spagnola del reality che in passato aveva accolto, per un periodo limitato di tempo, anche Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Stavolta ad essere coinvolte avrebbero dovuto essere Helena Prestes e Zeudi Di Palma per l'Italia e Maica Benedicto e Romina per la Spagna. Fonti vicine a Fanpage, però, riferiscono che le ragazze non sono in partenza, almeno per questa settimana. Stessa sorte per Luca Calvani, che non lascerà il reality, come riferito dall'esperta di gossip Deianira Marzano.

"Helena Prestes e Zeudi Di Palma al Gran Hermano", cosa abbiamo saputo

La puntata del 27 gennaio sarà ricca di sorprese per gli inquilini del GF, visto anche l'imminente ingresso di tre nuovi concorrenti: Mattia Fumagalli, Maria Teresa Ruta e Federico Chimirri. Tra queste, però, non ci sarà quella della partenza di Helena e Zeudi. Nelle scorse ore la notizia era stata data in esclusiva da Tendencias de España su X, tanto da spingere i fan della coppia a lanciare un hashtag dedicato all'evento: "ZELENAXGH" (Zelena X Gran Hermano, ndr). Fonti vicine a Fanpage, però, riferiscono che, almeno per questa settimana, Prestes e Di Palma non andranno al GF spagnolo e continueranno il loro percorso in Italia, in compagnia dei vecchi inquilini e delle new entry di stasera.

Per il momento, dunque, i supporters più accaniti della coppia dovranno aspettare per capire se, nel corso delle prossime settimane, la produzione deciderà di riservare alle ragazze la stessa sorte che nei mesi scorsi toccò a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Il futuro di Luca Calvani al Grande Fratello

Stessa sorte per Luca Calvani, che non abbandonerà il reality nella puntata di stasera, come nei giorni scorsi aveva riportato l'esperta di Gossip Deianira Marzano, quando a seguito della notizia della probabile partecipazione alla puntata del compagno dell'attore, Alessandro Franchini, aveva riferito che lui stesso avesse intenzione di lasciare il GF per evitare il confronto tra lui e Jessica Morlacchi. Nonostante Calvani e la cantante si siano riavvicinati nelle ultime ore, infatti, lui ha sempre precisato di essere innamorato del suo compagno e di non aver mai avuto dubbi sulla loro relazione.