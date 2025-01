video suggerito

Grande Fratello, anticipazioni del 23 gennaio: ripescaggio e il bonus per i concorrenti, cosa succederà Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello di stasera, giovedì 23 gennaio 2025. Il televoto deciderà chi tra Federica, Iago, Helena, Jessica e Michael potrà tornare ad essere un concorrente. Per gli inquilini della casa arriva un "bonus".

A cura di Gaia Martino

Questa sera, giovedì 23 gennaio 2025, è in programma su Canale5, in prima serata, una nuova puntata del Grande Fratello. Le anticipazioni fornite dal reality condotto da Alfonso Signorini, accompagnato in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, e dalla "voce dei social, Rebecca Staffelli, rivelano cosa accadrà nell'appuntamento in diretta. Il televoto deciderà chi tra Federica Petagna, Iago Garcia, Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Michael Castorino, gli ex concorrenti ripescati, potranno tornare ad essere inquilini della Casa.

Le anticipazioni del Grande Fratello di stasera

Nella puntata di stasera, giovedì 23 gennaio 2025, Alfonso Signorini annuncerà il verdetto del televoto che deciderà chi tra gli ex concorrenti ripescati, Federica Petagna, Iago Garcia, Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Michael Castorino, potrà rientrare a pieno titolo in gioco. In occasione del ripescaggio, il reality ha riservato per gli inquilini "un bonus", si legge nelle anticipazioni.

Nel corso della diretta Helena Prestes assisterà alle immagini dell'avvicinamento tra Zeudi Di Palma e Javier Martinez. I due concorrenti nel cuore della notte del 22 gennaio si sono stretti in lunghi abbracci nel letto: come reagirà la modella brasiliana che, prima di essere eliminata, aveva instaurato un rapporto di complicità con l'ex Miss Italia?

Jessica Notaro in Casa per Javier Martinez: la sorpresa

Nella puntata del Grande Fratello di stasera, Javier Martinez riceverà una sorpresa dalla sua amica Jessica Notaro, attivista divenuta personaggio pubblico dopo lo sfregio al volto con l'acido di cui è stata vittima nel 2017, compiuto dall'ex fidanzato. Cara amica del concorrente, varcherà la porta rossa per sostenerlo e spronarlo a proseguire la sua avventura nella casa più spiata d'Italia.