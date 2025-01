Grande Fratello, anticipazioni puntata 13 gennaio: Jessica Morlacchi rientra nella casa, un concorrente eliminato

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Lunedì 13 gennaio andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Si preannuncia un appuntamento decisivo. Nel corso del programma condotto da Alfonso Signorini, infatti, scopriremo il verdetto del televoto. Chi sarà eliminato tra Helena Prestes, Ilaria Galassi, Luca Calvani, Shaila Gatta e Tommaso Franchi? Le prime anticipazioni ufficiali di ciò che vedremo in tv. Jessica Morlacchi tornerà nella casa. Inoltre, Zeudi Di Palma riceverà la visita della madre Maria Rosaria, mentre Helena Prestes riabbraccerà l'amica Nikita Pelizon.

Anticipazioni Grande Fratello, puntata di stasera lunedì 13 gennaio

Le anticipazioni del Grande Fratello sono state rivelate da Federica Panicucci nel corso della puntata di Mattino Cinque trasmessa lunedì 13 gennaio:

Anticipazioni per la puntata di questa sera. Sapete che Jessica Morlacchi ha abbandonato per non andare al televoto. Stasera rientra nella casa del Grande Fratello. Rientra soprattutto per chiudere i conti che ha lasciato in sospeso con Helena Prestes e Luca Calvani. Quindi puntata da non perdere.

In settimana, Luca Calvani ha avuto un acceso sfogo che ha visto suo malgrado protagonista proprio Jessica Morlacchi. Il concorrente si è detto furioso per il modo in cui la cantante ha gestito la sua partecipazione al Grande Fratello: "Mi inca**o perché ha scelto di essere altro. Lo vuoi capire sì o no? Sono furibondo con lei, perché ha scelto di essere uno schifo quando poteva essere tutto!". Helena Prestes, dal canto suo, ha confidato che le sarebbe piaciuto avere un chiarimento con Jessica prima della sua uscita di scena. Stasera potrebbe presentarsi l'occasione giusta.

Chi sarà eliminato: i concorrenti al televoto

Il televoto di stasera prevede l'eliminazione. A sfidarsi al televoto saranno Ilaria Galassi e Helena Prestes, a causa del provvedimento che il Grande Fratello ha preso nei loro confronti. Tra i nominati anche Shaila Gatta, Luca Calvani e Tommaso Franchi. Stasera conosceremo il verdetto.