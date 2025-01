video suggerito

Al Grande Fratello concorrenti contro il ritorno di Helena e Jessica, Lorenzo Spolverato: “Restino fuori o me ne vado” Al Grande Fratello non tutti sono contenti all’idea che i vecchi concorrenti possano tornare in casa. Lorenzo Spolverato ha protestato in confessionale. Luca Calvani ritiene che, dopo il ritiro, Jessica Morlacchi non debba tornare in gioco e Shaila Gatta sbotta contro il bizzarro regolamento: “Il massimo della punizione è la nomination, anche se tiro una pietra in testa a qualcuno”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al Grande Fratello, non tutti i concorrenti sono contenti all'idea del ritorno dei vecchi coinquilini. Sono sei i concorrenti che si stanno giocando la possibilità di rientrare in casa: Eva Grimaldi, Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Federica Petagna, Iago Garcia e Michael Castorino. La reazione di gioia mostrata in diretta, si è sgretolata una volta finita la puntata. Tra i più polemici, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Luca Calvani. C'è chi ritiene che Jessica Morlacchi, che ha abbandonato il reality, non debba avere la possibilità di rientrare. E c'è chi è convinto che Helena Prestes non debba avere una seconda possibilità dopo avere lanciato il bollitore contro Jessica.

Lorenzo Spolverato e il timore che rientrino Helena Prestes e Iago Garcia

Ci risiamo. Lorenzo Spolverato ha lasciato intendere per l'ennesima volta di avere l'intenzione di abbandonare il Grande Fratello. Il concorrente ha confidato di avere il timore che possano rientrare Helena Prestes e Iago Garcia. In quel caso è certo che avvertirebbe l'impulso di abbandonare il reality. A Chiara Cainelli ha confidato: "Io sono andato in confessionale a sbottare su questa cosa. Io ho il timore di aspettare giovedì e poi (fa il gesto di andarsene con la mano, ndr). Sai chi entra? Iago e Helena". Chiara Cainelli è convinta che Iago Garcia non riuscirà a superare il televoto per entrare. Poi ha rimarcato l'entusiasmo di Zeudi Di Palma all'idea che possa tornare Helena. Una reazione che ai suoi occhi è incomprensibile: "Che ca**o esulti".

Luca Calvani contro Jessica Morlacchi

Luca Calvani reputa ingiusto che Jessica Morlacchi possa rientrare nella casa dopo avere abbandonato il Grande Fratello:

È una persona che si è ritirata. Allora ci potevamo ritirare anche noi, andare a fare la settimana bianca e poi tornavamo. All'Isola dei famosi se ti ritiri, non torni neanche in studio.

Lorenzo Spolverato si è detto d'accordo: "Chi si ritira e chi viene eliminato deve stare fuori". Shaila Gatta ha rimarcato il concetto espresso dal suo fidanzato: "Nessuna delle due dovrebbe rientrare". Luca Calvani ha replicato: "Shaila se tu ti alzi e te ne vai, vuol dire che tu a questa sarabanda – il Grande Fratello, gli autori, il regista, il pubblico – dici ‘Me ne frego, me ne vado'". Lorenzo è intervenuto: "È assurdo che tu non spenda una parolina per Helena e quello che ha fatto". Ma Luca ha rimarcato come Helena Prestes e Ilaria Galassi si siano sottoposte a un televoto: "Televoto che ha salvato Ilaria e ha buttato fuori Helena". Lapidario Spolverato: "E fuori deve rimanere".

Lo sfogo di Shaila Gatta al Grande Fratello

Shaila Gatta si è resa conto che nell'edizione del Grande Fratello in onda quest'anno non esistono punizioni se non la nomination o il tugurio:

Il massimo della punizione qual è? Vado in nomination. Mica mi squalificano o mi mettono in tugurio. Posso rientrare se tiro una pietra in testa a uno. Che significa! Mi sembra tutto così curioso.