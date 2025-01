video suggerito

Grande Fratello, Eva Grimaldi eliminata: 6 concorrenti ripescati e nessuna nomination per l'eliminazione Nella puntata di lunedì 20 gennaio del Grande Fratello, Eva Grimaldi è stata eliminata. Sei concorrenti sono stati ripescati: la stessa Eva Grimaldi, Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Federica Petagna, Iago Garcia e Michael Castorino. Nessuna nomination, ma un televoto per decidere 4 tra loro che rientreranno ufficialmente in gioco.

A cura di Ilaria Costabile

Eva Grimaldi è stata eliminata nella puntata del 20 gennaio del Grande Fratello. Non sono mancati però alcuni colpi di scena: Alfonso Signorini ha annunciato che 6 concorrenti sono stati ripescati e potranno tornare in Casa. Si tratta della stessa Eva Grimaldi, Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Federica Petagna, Iago Garcia e Michael Castorino. Vivranno nel Tugurio per qualche giorno e solo 4 di loro rientreranno ufficialmente in gioco. Nessuna nomination ufficiale, ma il pubblico da casa dovrà votare tra i sei ex concorrenti per decidere chi potrà tornare a essere un concorrente a tutti gli effetti. Durante la puntata spazio poi ai commenti di Stefania Orlando sulla coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Eva Grimaldi è l'eliminata: le percentuali del televoto e il ripescaggio

Nel corso della puntata, Eva Grimaldi ha perso al televoto contro Zeudi, Javier, Stefania, Alfonso, Pamela, Maxime, Emanuele e Bernardo. In quanto meno votata dal pubblico, ha dovuto lasciare subito la Casa del Grande Fratello. Di seguito le percentuali del televoto:

Zeudi 34,7%

Javier 31%

Stefania 6%

Alfonso 5,9%

Pamela 5,5%

Maxime 4,9%

Bernardo 4,8%

Emanuele 4,2%

Eva 3%

Tuttavia, per la concorrente c'è stata un'altra possibilità: il ripescaggio. Il pubblico ha deciso, tramite un televoto flash, che tra tutti i concorrenti eliminati coloro che possono rientrare in Casa sono: Iago Garcia, Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Micheal Castorino, Eva Grimaldi e Federica Petagna. Vivranno per qualche giorno nel tugurio e solo 4 di loro torneranno a essere ufficialmente concorrenti.

Nessuna nomination: 6 concorrenti al televoto per rientrare in Casa

La puntata di lunedì 20 gennaio del Grande Fratello è stata un po' diversa dal solito: non si è svolto il consueto momento delle nomination, ma Alfonso Signorini ha comunicato che nessun concorrente è a rischio eliminazione. "Stasera siete tutti salvi perché non ci sono nomination perché come forse voi sapere grazie alle storie e alle dinamiche che rendono il programma così popolare durerà ancora molto", ha detto il conduttore. Al televoto sono finiti i sei ex concorrenti rientrati in Casa: Eva Grimaldi, Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Federica Petagna, Iago Garcia e Michael Castorino. Il pubblico dovrà decidere quattro di loro che torneranno ufficialmente a essere dei concorrenti e nel mentre vivranno nel tugurio. Il televoto verrà chiuso durante la prossima puntata, in onda giovedì 23 gennaio.

Cosa è successo nella puntata di lunedì 20 gennaio

Puntata, quella di lunedì 20 gennaio, in cui non sono mancati gli argomenti di cui parlare. Grande spazio alla coppia di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta che, dopo vari lascia e prendi, resistono alle intemperie del Grande Fratello, suscitando qualche disappunto negli altri concorrenti, come in Stefania Orlando. La gieffina, infatti, non si tira indietro e dice la sua sul loro comportamento, sottolineando come i due, a suo avviso, esagerino puntando alla vittoria. Momento emozionante, invece, per Pamela Petrarolo. L'ex Non è la Rai racconta la storia di suo fratello minore, Manuel, di cui da due anni non si hanno più notizie e a condividere questo dolore c'è sua madre, arrivata per abbracciarla.