video suggerito

Grande Fratello, anticipazioni puntata del 30 gennaio: il confronto tra Helena e Zeudi, un concorrente eliminato Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello in onda giovedì 30 gennaio. La resa dei conti tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Eva Grimaldi riabbraccerà Imma Battaglia. Poi, l’eliminato tra Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi, Helena Prestes e Ilaria Galassi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Stasera, giovedì 30 gennaio, andrà in onda su Canale5 una nuova puntata del Grande Fratello. Le anticipazioni del reality condotto da Alfonso Signorini con le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi svelano che molti nodi verranno al pettine. Inoltre, un concorrente dovrà lasciare la casa per sempre. In studio anche Rebecca Staffelli, che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Grande Fratello, anticipazioni della puntata di giovedì 30 gennaio

Nella puntata del Grande Fratello in onda giovedì 30 gennaio, Alfonso Signorini racconterà le dinamiche innescate dai nuovi concorrenti: Maria Teresa Ruta, Federico Chimirri e Mattia Fumagalli. Inoltre per Helena Prestes e Zeudi di Palma è arrivato il momento della resa dei conti. Le due donne si sono scambiate accuse reciproche, acuite dall'interesse che entrambe hanno manifestato nei confronti di Javier Martinez. Stasera si farà chiarezza su questo triangolo amoroso. Ricordiamo che nelle ultime ore, tra Javier e l'ex Miss Italia è scattato un bacio. Come reagirà Helena alla vista di queste effusioni? Nel corso della diretta, poi, non mancheranno di certo le sorprese. Eva Grimaldi potrà riabbracciare la moglie Imma Battaglia e i suoi nipoti, dopo avere chiesto a lungo di poterli rivedere. Bernardo Cherubini, invece, incontrerà Tiziana la donna che ha sempre amato.

Chi sarà eliminato tra Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi, Helena Prestes e Ilaria Galassi

La puntata del Grande Fratello di mercoledì 29 gennaio vedrà anche uscire di scena uno dei concorrenti. A sfidarsi al televoto saranno Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi, Helena Prestes e Ilaria Galassi. Uno di loro verrà eliminato. Non resta che attendere le 21:30 per scoprire tutti i dettagli di questa nuova puntata del Grande Fratello.