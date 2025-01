video suggerito

Grande Fratello, Luca Calvani eliminato: sei concorrenti in nomination Luca Calvani è stato eliminato nella puntata del 27 gennaio del Grande Fratello. Sei concorrenti sono finiti in nomination: Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi, Helena Prestes e Ilaria Galassi.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 27 gennaio 2025, Luca Calvani è stato eliminato. Ha perso al televoto contro Amanda Lecciso, Iago Garcia, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Stefania Orlando. Sei concorrenti sono finiti in nomination al termine dell'appuntamento in diretta su Canale5: Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi, Helena Prestes e Ilaria Galassi. La puntata si è aperta con il triangolo tra Helena, Zeudi e Javier e ha visto l'ingresso in casa di tre nuovi concorrenti: Maria Teresa Ruta, Federico Chimirri e Mattia Fumagalli.

Luca Calvani eliminato: le percentuali del televoto

Nella puntata del 27 gennaio del Grande Fratello, Luca Calvani è stato eliminato. Il concorrente ha perso contro Amanda Lecciso, Iago Garcia, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Stefania Orlando ed è stato il meno votato dal pubblico. Queste le percentuali del televoto:

Iago

Lorenzo 26,1%

Shaila 20,56 %

Iago 18,43%

Stefania 13,79%

Amanda 13.42%

Luca 7,7%

Chi sono i concorrenti in nomination

Come di consueto, anche nella puntata del 27 gennaio è arrivato il momento delle nomination, divise tra palesi e segrete in confessionale. La prima a iniziare è Eva, che fa il nome di Bernardo. Prosegue Javier che nomina invece Shaila, mentre Pamela e Mariavittoria indicano Amanda. È poi il turno di Giglio che sceglie Helena, mentre Zeudi e Stefania indicano Chiara. Tommaso fa il nome di Eva, Helena quello di Chiara e Zeudi quello di Bernardo. Alfonso opta per Helena, Amanda nomina Martiavittoria, Jessica sceglie Amanda, Maxime fa il nome di Ilaria, mentre Iago e Shaila scelgono Lorenzo. Bernardo dà il suo voto a Eva, Emanuele a Ilaria e conclude Lorenzo con Helena.

Cosa è successo nella puntata di lunedì 27 gennaio

La puntata del Grande Fratello di lunedì 27 gennaio si è aperta con il triangolo Helena Prestes, Zeudi di Palma e Javier Martinez. La modella brasiliana ha voluto mettere un punto ai rapporti con i due inquilini dopo il loro avvicinamento. In casa è entrata Jasmine Carrisi per una sorpresa ad Amanda Lecciso, poi tre nuovi concorrenti hanno varcato la porta rossa, Maria Teresa Ruta, Federico Chimirri e Mattia Fumagalli. La puntata ha segnato anche la pace tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani che in diretta si sono stretti in un abbraccio tra le lacrime dichiarandosi pronti a lasciarsi alle spalle gli ultimi scontri.