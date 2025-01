video suggerito

Jasmine Carrisi al GF per la zia Amanda Lecciso, il confronto con Mariavittoria: "Sei una delusione" Jasmine Carrisi nella puntata del Grande Fratello di stasera ha varcato la porta rossa per una sorpresa alla zia Amanda Lecciso. Dopo averla abbracciata e confortata, si è resa protagonista di un confronto con Mariavittoria e Shaila.

A cura di Gaia Martino

Amanda Lecciso nella puntata del Grande Fratello di questa sera, lunedì 27 gennaio, ha assistito alle critiche ricevute dalle sue inquiline tra cui Pamela, Jessica, Mariavittoria e Shaila Gatta. Dopo una discussione in studio, ha ricevuto però una sorpresa dalla nipote Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso.

Le critiche dalle inquiline: "Vipera, un grande bluff"

Amanda Lecciso, dal salotto della casa del GF, ha assistito alle immagini delle sue inquiline che l'hanno criticata aspramente. Jessica, nel clip, ha dichiarato: "Sta facendo una grande figura di merda. Vai a recitare da un'altra parte. Da adesso sarà guerra". Shaila Gatta, poi, ha aggiunto: "Sono fiera che se ne sono accorti che Amanda è un grande bluff. Ha trovato il coraggio di far uscire se stessa, è una vipera". La Lecciso ha allora commentato: "Non so cosa dire. Le parole che si dicono definiscono le persone da cui escono. Non posso focalizzarmi su ogni cattiveria. Pensassero ciò che vogliono". In studio si è accesa una discussione anche sulla vicinanza tra Amanda e Maxime: in molti hanno accusato la Lecciso di aver illuso l'inquilino che si è detto interessato a lei. Poco dopo Jasmine Carrisi, nipote della concorrente, è entrata in casa per una sorpresa.

La sorpresa di Jasmine Carrisi

Dopo lo scontro in salotto, Jasmine Carrisi ha raggiunto la zia per farle una sorpresa. "Sei sempre elegante, diplomatica, sei pazzesca. Non impazzire mai. Non ho più una vita sociale da quando sei qui, mi manchi, ti amo", le parole della giovane prima di abbracciare forte la concorrente. Amanda ha allora raccontato: "Lei ha un pezzo del mio cuore, abbiamo anche un tatuaggio insieme". Poi Jasmine ha chiesto ad Alfonso Signorini di poter parlare con Mariavittoria alla quale ha detto: "Non sono qui per litigare. Però sei stata una delusione. Eravate tanto amiche, poi l'hai pugnalata alle spalle. Finalmente lei lo ha capito. Non sei stata coerente". La giovane concorrente si è difesa: "Difficile spiegarti il rapporto che abbiamo avuto. Vivere qui è diverso rispetto a ciò che si vede in tv. L'incoerenza fa parte della vita".

Dopo il confronto con Mariavittoria, le ha raggiunte in salotto anche Shaila Gatta. La figlia di Loredana Lecciso si è così rivolta all'ex velina: "Non amo i tuoi atteggiamenti. Almeno con Amanda sei stata coerente, le hai sempre detto tutto in faccia".