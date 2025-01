Zeudi Di Palma in lacrime per Helena Prestes al GF: “Sono infatuata, lei non mi ricambia”. La reazione di Javier

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

La puntata del 27 gennaio del Grande Fratello si è aperta con le discussioni relative al triangolo amoroso formato da Javier Martinez, Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Prima di rientrare in Casa, Helena aveva visto che i due avevano trascorso una notte in intimità, nonostante la napoletana avesse più volte espresso interesse nei suoi confronti. La cosa aveva lasciato spiazzata la modella brasiliana, che in confessionale, qualche giorno fa, aveva ammesso di provare cose per tutti e due. Alfonso Signorini ha spinto i concorrenti a parlare dei loro sentimenti. Ecco cosa è successo.

Il confronto tra Helena, Zeudi e Javier

Una volta trovatasi di fronte i due inquilini, Helena si è mostrata restia nel voler affrontare l'argomento: "Io sono fuori da questa situazione, perché è una mia scelta, devo tutelarmi". La sua delusione è stata causata soprattutto dall'ex Miss Italia: "Zeudi mi ha delusa di più, perché non è chiara. Se lei dice che le piaccio io e poi va da lui, si contraddice. Ma preferisco rispettare la loro decisione". A quel punto, la napoletana ha espresso il suo punto di vista: "Io ho sempre espresso il mio interesse nei tuoi confronti e il mio essere infatuata di te, io davvero sono infatuata di te, ma tu non mi ricambi. Ho aspettato i tuoi tempi e non ho mai preteso niente, ma non è bastato".

A quel punto è intervenuto anche Javier, chiarendo di vedere Helena solo come un'amica. La cosa, però, ha infastidito la diretta interessata: "Ci sono rimasto male perché pensavo che le cose fossero chiare, l'atteggiamento che avevamo poteva confonderle le idee, ma pensavo che lei avesse capito, altrimenti avrei fatto dieci passi indietro", ha aggiunto il ragazzo. Che ha poi aggiunto di voler conoscere Zeudi: "Ora io e lei siamo limitati perché Helana per noi è un punto di riferimento, anche se lei ha questo atteggiamento io ci tengo a questa ragazza".

Le lacrime di Zeudi in puntata

Interpellato da Alfonso Signorini, Lorenzo Spolverato è intervenuto sulla questione, spezzando una lancia a favore di Zeudi: "Io credo che sia tutto un gioco, c'è un affetto di Zeudi nei confronti di entrambi, ma credo che se a Javier interessasse davvero ci si sarebbe tuffato, chi se ne frega di Helena". Il modello ha rivolto poi parola alla brasiliana: "Non sai nemmeno tu quello che vuoi, fai fatica a gestire le emozioni". Secondo Signorini, l'interesse di Zeudi sarebbe chiaro a tutti e, dopo averlo fatto notare in puntata, Di Palma è scoppiata in lacrime.