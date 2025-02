video suggerito

Javier si riavvicina a Helena al Grande Fratello, interviene Zeudi: "Fidanzatevi, così mi libero" Javier Martinez e Helena Prestes si sono riavvicinati al Grande Fratello. Ieri hanno trascorso la serata insieme tra chiacchiere, abbracci e parole di affetto. Zeudi Di Palma si è avvicinata a loro: "Tu provi qualcosa per lei, perché non vi mettete insieme così mi libero e mi distacco?", le parole a Javier.

A cura di Gaia Martino

Il triangolo Javier-Helena-Zeudi continua a regalare colpi di scena nella casa del Grande Fratello. Dopo il flirt nato con l'ex Miss Italia, il pallavolista argentino si è riavvicinato a Helena Prestes ieri: hanno trascorso la serata a tema Capodanno Cinese insieme e tra sguardi complici e risate, hanno attirato l'attenzione di Zeudi la quale li ha invitati a "mettersi insieme".

I video di Helena e Javier insieme in giardino

Helena e Javier si sono allontanati dal resto degli inquilini ieri sera per godersi dei momenti da soli. Le immagini che circolano su X riprese dalla diretta li vedono in giardino mentre si scambiano effusioni, tra baci e abbracci. "Mi fa arrabbiare la mia indecisione" ha dichiarato Javier. La modella guardandolo lo ha rassicurato: "Ti vuoi tutelare perché hai sofferto tanto che male c'è. Ti ricordi quanto mi sei stato vicino? Quando piangevo, avevo paura, ero debole, eri lì. Sei una persona stupenda". "Tu sei tante cose, più passa il tempo più penso che sei divertente, bellissima, profonda" ha continuato Javier che poco dopo ha ammesso la sua indecisione ad Amanda, dichiarandosi confuso sui suoi reali interessi.

Il commento di Zeudi Di Palma

"Tu provi qualcosa per lei, perché non vi mettete insieme così mi libero e mi distacco?" ha chiesto Zeudi a Javier dopo essersi avvicinata ai due inquilini. "Non voglio fare questo gioco" ha commentato Helena minacciando di allontanarsi. Zeudi ha provato a far ragionare Javier il quale però ha sottolineato: "Mi piace stare con lei, ma lo sai già. Questa è una bella armonia, finché starò qui dentro voglio vivermi questa cosa così. Gliel'ho detto". La modella brasiliana si è avvicinata nuovamente: "So cosa provo, quanto costa e perché. Va bene così". Javier le ha allora detto: "Se mi va di abbracciarti non devo giustificarmi con nessuno. Helena sa come stanno le cose. Io così sto bene". Zeudi ha aggiunto: "Ho detto che Javier si sarebbe dovuto allontanare da te perché tu provi qualcosa per lui, così come ho fatto con te. Se tu stai bene con lui, per me va bene. Perciò dico mettetevi insieme". "Ogni cosa ha il suo tempo e in base alle circostanze, il contesto. Tutto va come deve andare, io non ho fretta" ha concluso Helena.