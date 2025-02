video suggerito

Helena litiga con Zeudi durante la pubblicità del GF: “Con le tue scelte sessuali devi comportarti meglio” Scontro in puntata al GF tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Quest’ultima, davanti alle immagini di Helena e Javier, si è detta infastidita e Helena si è infuriata. Durante il blocco pubblicitario ha dichiarato: “Tu e tante donne con la vostra scelta sessuale dovete comportarvi meglio”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del Grande Fratello di stasera Helena Prestes e Javier Martinez hanno parlato del loro avvicinamento. I due si sono ritrovati dopo il flirt che l'argentino ha avuto con Zeudi Di Palma che, a sua volta, si è sempre detta interessata a Helena. L'ex Miss Italia è così stata invitata dal conduttore Alfonso Signorini a commentare la nuova coppia: si è detta delusa dal comportamento di Javier, ma Helena non ha reagito bene alle sue parole.

Le parole di Helena Prestes a Zeudi Di Palma

"Credo a Javier da ieri sera. Non riuscivo a credergli perché una settimana prima diceva che non provava attrazione fisica per lei. Pensavo fosse egoista e ipocrita. L'ho rivalutato, ci credo in loro, nella storia, ma non credo che duri" ha commentato Zeudi che ha poi accusato Javier di essere ancora "un po' confuso". Sul rapporto con Helena, l'ex Miss Italia ha sostenuto di non riuscire "ad essere falsa, vederli insieme mi suscita qualcosa". "Mi sono ritrovata coinvolta con Javi, non avevo mai più provato qualcosa per un uomo dopo il mio primo fidanzatino" ha continuato prima di far infuriare Helena Prestes. "Zeudi è un po' confusa, continua a mettere in ballo l'interesse per Javier. Preferirei non commentare per non ferirla" ha dichiarato la modella brasiliana. Ne è nata una discussione in salotto e Helena Prestes ha pronunciato una frase che ha scatenato polemica tra i telespettatori su X: "Tu e tante donne con la vostra scelta sessuale dovete comportarvi meglio. Sai benissimo che ero tua amica, mi comportavo come amica".

Lo scontro durante la pubblicità

Durante il blocco pubblicitario su Canale5, Helena e Zeudi hanno continuato a discutere. "Ora parli di attrazione fisica o qualcosa di più. E adesso me lo stai dicendo" ha dichiarato la modella brasiliana che ha accusato la sua inquilina di non essere stata sincera sui sentimenti per Javier. Zeudi ha provato a giustificarsi sostenendo di non aver detto ciò di cui lei la accusa: "Tu non ascolti, perciò non possiamo essere amiche. Mettiti nei miei panni, non pensare sempre a te stessa".