video suggerito

Zeudi Di Palma piange a letto con Javier Martinez: “Helena mi odia a morte, sicuramente mi nominerà” Nella casa del Grande Fratello, alcuni concorrenti sono convinti che Zeudi Di Palma si sia avvicinata a Helena Prestes solo per strategia. Lei rispedisce le accuse al mittente. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

47 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al Grande Fratello, Javier Martinez e Zeudi Di Palma sono sempre più uniti. Il concorrente ha confidato alla ex Miss Italia che alcuni gieffini sono convinti che lei si sia avvicinata a Helena Prestes solo per una questione di strategia. Stasera, nel corso dell'appuntamento in prima serata, il confronto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma.

Zeudi Di Palma accusata di essersi avvicinata a Helena per strategia

Mentre erano a letto, Javier Martinez ha fatto sapere a Zeudi Di Palma cosa si dice di lei nella casa: "Premetto che non è una cosa che penso io. Io stavo semplicemente ascoltando. Si diceva che forse sei entrata qui puntando Helena". Zeudi Di Palma ha rispedito le accuse al mittente, rimarcando quanto sia difficile per lei "avvicinarsi alle persone". Ha assicurato:

Faccio tanta fatica perché mi piace essere corteggiata. Sono stata con pochissime persone proprio per questo, perché io non vado, non corteggio.

Zeudi dà la colpa a Helena: "Era lei che cercava la mia mano"

Dal canto suo, Zeudi Di Palma ha accusato Helena Prestes di averle lanciato segnali ambigui lasciandole intendere che da parte sua ci fosse un interesse e, dunque, che il sentimento di Zeudi fosse ricambiato:

Era lei che mi cercava la mano. Io non sono una che cerca l'altra persona. A meno che non ci sia reciprocità. Si sta ribaltando la frittata.

E ha concluso dicendosi certa che Helena la nominerà: "Mi odia a morte, sicuramente mi nomina". Javier le ha consigliato di non pensarci: "Rilassati un po' e non pensare a queste cose". Ma le sue parole non hanno avuto alcun effetto su Zeudi che ha iniziato a piangere: "Ma perché mi lego così alle persone. Non devo legarmi". Javier, quindi, l'ha stretta in un abbraccio e la concorrente è apparsa un po' più serena. La attende una puntata decisamente intensa.