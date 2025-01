video suggerito

Grande Fratello, Helena Prestes vede il video della notte di Zeudi e Javier: “Sono confusa, non me l’aspettavo” Helena Prestes è rientrata nella casa del Grande Fratello. È ufficialmente di nuovo in gioco. La modella si è ritrovata subito protagonista del “triangolo” con Zeudi Di Palma e Javier Martinez. La sua reazione alla notte “affettuosa” che i due hanno trascorso insieme. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Helena Prestes è stata ripescata e ha avuto la possibilità di rientrare nella casa del Grande Fratello. Prima di tornare in gioco, però, Alfonso Signorini ha voluto parlare con lei per comprendere quali siano i suoi sentimenti nei confronti di Javier Martinez. Negli ultimi giorni, il gieffino si è avvicinato a Zeudi Di Palma, ma Helena non era ancora a conoscenza di tutto ciò.

Helena Prestes non vuole essere la seconda scelta di Javier Martinez

Alfonso Signorini ha chiamato Helena Prestes nel confessionale del tugurio, poco prima di permetterle di entrare nella casa. Le ha chiesto quali siano i suoi sentimenti per Javier Martinez. La concorrente ha replicato:

Sono uscita da qua che lo pensavo tantissimo. Mi è mancato. È vero che per lui sono sempre stata una seconda opzione e io non voglio più essere la seconda opzione di nessuno. Lui dice di volere un'amicizia.

Il conduttore, poi, le ha chiesto di Zeudi Di Palma. Al riguardo, la modella ha dichiarato: "Il mio cuore è diviso. Lei mi ha sempre guardato negli occhi e questo per me è tanto. Basta che ci guardiamo negli occhi e capiamo tutto. Ci divertiamo tantissimo. Mi manca tanto".

Helena Prestes scopre il "flirt" tra Javier e Zeudi

Il conduttore, allora, ha invitato Javier Martinez e Zeudi Di Palma a restare da soli nel salone. Quindi ha trasmesso un filmato che mostrava l'avvicinamento tra i due. Tra loro è iniziata come uno scherzo, un modo per punzecchiare Helena Prestes. Poi, la situazione è sfuggita di mano. In settimana, Javier Martinez ha ammesso: "Se dovesse scattare qualcosa con Zeudi passerei per il donnaiolo della casa. È partito tutto in maniera super naturale. Ho detto wow". Poi, la notte insieme in cui Zeudi ha confidato a Javier: "Mi sento una briciola tra le tue mani" e il senso di colpa del modello: "Non è giusto che io stia qui". Helena ha assistito al filmato con gli occhi sgranati. Javier Martinez, in diretta, ha spiegato:

È partito come uno scherzo, poi ci siamo aperti, ci siamo raccontati e non c'è stato un controllo in quello che è successo.

Il confronto tra Helena, Zeudi e Javier

Helena Prestes ha raggiunto Zeudi Di Palma e Javier Martinez. L'ex Miss Italia ha preso la parola e ha ridimensionato l'accaduto: "È stata solo quella sera, ci siamo abbracciati, c'è stata un'intesa e poi basta". La modella era talmente entusiasta per essere rientrata in casa, che ha preferito abbracciarli: "Per me è un capitolo nuovo". Tuttavia, ha ammesso: "Però sono molto confusa, non mi aspettavo di vedere questo, giuro". Zeudi ha ribadito di non avere cambiato idea su Helena:

Mi è piaciuta sin da quando sono entrata. Con Javier c'è stato un abbraccio, un intendersi, uno starsi vicino, stare bene quella sera. È un bellissimo ragazzo, l'ho detto anche al provino che sarebbe stato il mio prototipo di uomo. Oggi è passato un aereo che diceva: "Zeudi fidati del tuo cuore", io ascolto sempre il mio cuore.

Lapidario Signorini: "Tu ti devi fidare del tuo cuore non perché arrivano gli aerei". La gieffina ha precisato che il suo sentimento per Helena è sempre stato a senso unico, quindi da quando Prestes è uscita, ha provato a fare il suo percorso. Ha ribadito, tuttavia, che il suo cuore va verso Helena.